Những điện thoại và máy tính bảng Galaxy đủ điều kiện cập nhật One UI 8

One UI 7 là bản cập nhật lớn đầu tiên của One UI kể từ khi ra mắt vào năm 2018 mà không có bản cập nhật điểm nào (One UI 7.x) trước khi được chuyển sang phiên bản tiếp theo. Trong khi One UI 7 vẫn còn từng bước đến các thiết bị Galaxy, người dùng điện thoại và máy tính bảng Galaxy đang rất quan tâm đến việc thiết bị của họ có đủ điều kiện để nhận bản cập nhật One UI 8 hay không.

Nhiều smartphone và tablet Galaxy sẽ được cập nhật lên One UI 8 trong năm nay.

Ở thời điểm hiện tại, Samsung vẫn chưa công bố danh sách chính thức các thiết bị được hỗ trợ. Chính vì vậy, để suy đoán danh sách “tạm thời” các thiết bị đủ điều kiện cập nhật, chúng ta sẽ dựa vào chính sách cập nhật của công ty Hàn Quốc.

Danh sách các thiết bị đủ điều kiện cập nhật One UI 8 sẽ bao gồm những cái tên như sau: Dòng Galaxy S: - Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge. - Galaxy S24 Ultra, S24+, S24, S24 FE. - Galaxy S23 Ultra, S23+, S23, S23 FE. - Galaxy S22 Ultra, S22+, S22. - Galaxy S21 FE. Dòng Galaxy Z: - Galaxy Z Fold (bao gồm phiên bản đặc biệt), Z Fold 6, Z Fold 5. - Galaxy Z Flip 6, Z Flip 5, Z Fold 4, Z Flip 4. Dòng Galaxy A: - Galaxy A73, A56, A55, A54, A53, A36, A35, A34, A33. - Galaxy A25, A24, A23, A15 (LTE+5G), A14 (LTE+5G), A16 (LTE+5G), A06. Dòng Galaxy Tab: - Galaxy Tab S10+, S10 Ultra, S10 FE, S9 FE, S9 Ultra, S9+, S9. - Galaxy Tab S8 Ultra, S8+, S8, A9, A9+. Dòng Galaxy F: - Galaxy F55, F54, F34, F16, F15, F06. Dòng Galaxy M: Galaxy M56, M55s, M55, M54, M34, M53, M33, M16, M15, M06. Dòng Galaxy XCover: - Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro.

Tính năng và ngày phát hành One UI 8

One UI 8 dự kiến sẽ là bản cập nhật nhỏ, tập trung vào việc tinh chỉnh các tính năng đã được giới thiệu trong One UI 7. Các trải nghiệm ban đầu trên phiên bản thử nghiệm của One UI 8 trên Galaxy Z Flip6 cho thấy bản cập nhật này có rất ít tính năng mới.

One UI 8 không mang đến nhiều tính năng quá mới mẻ khi so sánh với One UI 7 trước đó.

Về ngày phát hành, One UI 8 có thể bắt đầu được triển khai vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8. Đây chỉ là dự đoán dựa trên thông tin từ các nguồn tin, nhưng với việc Galaxy Z Fold 7 và Z Flip 7 sẽ ra mắt cùng One UI 8, chúng ta có thể kỳ vọng bản cập nhật này sẽ đến tay người dùng sớm hơn so với các phiên bản One UI trước đây.