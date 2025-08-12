“Trên tay” iPhone 17 Pro chạy Android với giao diện iOS

Với việc iPhone 17 series sắp ra mắt, nhiều hình ảnh lẫn nguyên mẫu dòng sản phẩm này đã liên tục xuất hiện trong thời gian gần đây, đặc biệt là mẫu cao cấp iPhone 17 Pro. Trong khi hầu hết các rò rỉ đều rất đơn giản, hình ảnh về bản sao của iPhone 17 Pro được chia sẻ gần đây bởi Sonny Dickson thực sự rất đáng chú ý.

Điểm nhấn đầu tiên ở bản sao này chính là việc chiếc iPhone 17 Pro thực sự hoạt động, nhưng chạy Android thay vì iOS của Apple. Để có cái nhìn gần gũi hơn, Sonny Dickson thậm chí đã “iOS hóa” để điện thoại có giao diện phần mềm như trên iPhone.

Vì đây là phiên bản giả mạo, iPhone 17 Pro nhái này sở hữu giao diện dựa trên iOS thay vì iOS 26 mà Apple sẽ chỉ phát hành vào mùa thu. Điểm đáng chú ý duy nhất trong giao diện Android này là hình nền, vốn có thể sẽ được Apple thay thế bằng một hình nền dành riêng cho dòng iPhone 17 trong phiên bản chính thức.

Được biết, sự xuất hiện của các sản phẩm nhái này thường dựa vào các thông tin rò rỉ và tin đồn, đó là những điều không gây bất ngờ trong ngành công nghệ. Dẫu sao, nó cũng mang đến cho người dùng một cái nhìn thú vị hơn về chiếc iPhone đang rất được người hâm mộ Apple chờ đợi vào mùa thu.