Có 14 triệu nên mua điện thoại nào? Top lựa chọn đáng tiền nhất

Khi tìm kiếm một chiếc smartphone trong tầm giá 14 triệu đồng, nhiều người tiêu dùng băn khoăn không biết nên chọn mẫu máy nào. Đây là mức giá mà bạn có thể tiếp cận với nhiều mẫu điện thoại cận cao cấp, sở hữu thiết kế đẹp, cấu hình ổn định và trải nghiệm người dùng tốt.

iPhone 15 128GB - 13,8 triệu đồng

iPhone 15 là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc này với thiết kế sang trọng, gọn nhẹ và hiệu năng mạnh mẽ. Được trang bị chip A16 Bionic, máy xử lý đa nhiệm, chơi game và quay phim mượt mà. Màn hình OLED Super Retina XDR 6.1 inch với độ sáng lên tới 2000 nits cho phép hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh sáng mạnh. Camera chính 48MP hỗ trợ chụp đêm và quay video 4K HDR, trong khi camera trước 12MP cho chất lượng hình ảnh cao. Pin của máy có thể sử dụng cả ngày và hỗ trợ sạc nhanh 20W cùng công nghệ MagSafe.

OPPO Reno13 5G 512GB - 13 triệu đồng

OPPO Reno13 mang đến sự cân bằng giữa hiệu năng, camera và thiết kế. Với khung viền nhôm chắc chắn và màn hình OLED 120Hz, máy cho trải nghiệm vuốt chạm mượt mà và màu sắc rực rỡ. Camera chính 50MP với tính năng chống rung quang học OIS cho ra những bức ảnh chi tiết và ổn định. Vi xử lý Dimensity 8350 giúp tối ưu hiệu suất và pin, đáp ứng tốt nhu cầu làm việc và giải trí.

Samsung Galaxy S24 FE 256GB - 13 triệu đồng

Galaxy S24 FE kế thừa nhiều tính năng ưu việt từ dòng Galaxy S cao cấp. Màn hình Dynamic AMOLED 2X 120Hz hiển thị sắc nét và hỗ trợ HDR10+, trong khi kính Gorilla Glass Victus bảo vệ máy khỏi trầy xước. Camera tích hợp AI với chế độ Studio chân dung và khả năng quay chậm tức thì. Pin 4.500 mAh đủ dùng cả ngày và hỗ trợ sạc nhanh 25W cùng sạc không dây.

Xiaomi 14T Pro 512GB - 13,6 triệu đồng

Xiaomi 14T Pro nổi bật với hiệu năng mạnh mẽ và hệ thống camera Leica cao cấp, mang lại những bức ảnh sống động và chi tiết. Chip Dimensity 9300+ giúp máy xử lý mọi tác vụ từ cơ bản đến game đồ họa cao. Màn hình AMOLED 144Hz mượt mà, viền siêu mỏng chỉ 1.9mm, cùng với các tính năng AI thông minh giúp chỉnh sửa ảnh và tạo nội dung nhanh chóng. Pin 5.000 mAh cho thời gian sử dụng thoải mái cả ngày, với khả năng sạc 120W chỉ mất khoảng 19 phút để đầy.