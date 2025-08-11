One UI 8 đưa điện thoại Galaxy lên tầm cao mới

Voice Captioning như là một bản nâng cấp khả năng dành cho Live Caption nhằm giúp người dùng chuyển đổi lời nói thành văn bản theo thời gian thực thông qua công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Điều này giúp nâng cao trải nghiệm của người dùng điện thoại Galaxy.

Voice Captioning giúp khả năng của Live Caption thêm hoàn thiện.

Điểm nhấn ở Voice Captioning chính là việc tính năng này không chỉ đơn thuần chuyển lời nói thành văn bản mà còn có khả năng dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Điều này giúp người dùng dễ dàng tiếp cận thông tin từ các ngôn ngữ khác nhau. Bên cạnh đó, Voice Captioning cũng cung cấp bản tóm tắt nội dung đã được nói nhằm mang lại trải nghiệm người dùng phong phú hơn.

Voice Captioning cho phép lấy âm thanh từ điện thoại hoặc micrô, thậm chí từ cả hai nguồn cùng lúc. Với khả năng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, Samsung khẳng định tính năng này rất hữu ích cho các cuộc gọi hội nghị.

Được biết, Voice Captioning hiện đang được thử nghiệm tại Trung Quốc trên các mẫu Galaxy Z Fold7 và Z Flip7. Tuy nhiên, người dùng ở các khu vực khác có thể cài đặt Voice Captioning thông qua tập tin APK, miễn là họ sở hữu điện thoại Galaxy chạy One UI 8 hoặc One UI 7. Sau khi cài đặt, người dùng có thể thêm phím tắt vào bảng Cài đặt nhanh trên thiết bị.

Voice Captioning đang được thử nghiệm trên một số mẫu Galaxy ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, có một lưu ý là một số người dùng trên Reddit đã phản ánh rằng tập tin APK không hoạt động trên tất cả các thiết bị, do đó tốt nhất người dùng nên chờ đợi Samsung chính thức triển khai tính năng này. Nếu người dùng quyết định cài đặt tập tin APK, hãy chọn ngôn ngữ mà mình muốn tính năng hỗ trợ. Các báo cáo cho thấy tập tin APK có thể không hoạt động trên các phiên bản beta của One UI 7 và One UI 8, nhưng sẽ hoạt động trên các phiên bản ổn định.