Hé lộ sức mạnh Galaxy S25 chạy trên One UI 8

Giới công nghệ vừa xôn xao trước thông tin Galaxy S25 đã xuất hiện trong cơ sở dữ liệu điểm đánh giá hiệu suất Geekbench, chạy hệ điều hành Android 16 (One UI 8). Điều này cho thấy Samsung đang đẩy nhanh tiến độ phát triển phần mềm, với One UI 8 được cho là sẽ ra mắt sớm hơn dự kiến so với One UI 7.

Điểm hiệu suất của Galaxy S25 chạy One UI 8 lộ diện trên Geekbench.

Trước đó, firmware Android 16 của Galaxy S25 Ultra cũng đã được phát hiện trên máy chủ của Samsung. Việc mẫu Galaxy S25 tiêu chuẩn tiếp tục lộ diện trên Geekbench chứng tỏ rằng quá trình phát triển One UI 8 đang diễn ra nhanh chóng.

Năm ngoái, những thông tin đầu tiên về firmware Android 15 và điểm chuẩn của dòng Galaxy S24 xuất hiện lần lượt vào tháng 5 và tháng 7. Do đó, việc Galaxy S25 đã lộ diện ở thời điểm này là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy Samsung đang có kế hoạch ra mắt One UI 8 sớm hơn.

Samsung từng tiết lộ rằng One UI 7 đòi hỏi nhiều thời gian lên kế hoạch và thử nghiệm do những thay đổi lớn về trải nghiệm người dùng. Vì vậy, One UI 8, với khả năng là một bản cập nhật nhỏ hơn, sẽ có thời gian phát triển ngắn hơn.

Ngoài ra, việc Google đẩy nhanh tiến độ phát hành Android 16 (dự kiến đạt trạng thái "Gone Gold" vào tháng 6) cũng có thể là một yếu tố thúc đẩy Samsung đẩy nhanh quá trình phát triển One UI 8.

Mặc dù vậy, vẫn còn quá sớm để khẳng định chắc chắn về thời điểm ra mắt One UI 8. Người dùng hiện đang mong đợi Samsung sẽ triển khai chính thức One UI 7 đúng tiến độ, và tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về One UI 8.