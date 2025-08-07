Samsung chính thức công bố lịch triển khai One UI 8

Công ty Hàn Quốc cũng đã công bố lộ trình chi tiết cho chương trình One UI 8 Beta, bao gồm việc triển khai cho các thiết bị thuộc dòng Galaxy S, Galaxy Z và Galaxy A. Trong số này, Dòng Galaxy S25 sẽ là sản phẩm đầu tiên nhận được bản cập nhật One UI 8 ổn định.

Trước khi ra mắt phiên bản chính thức của One UI 8, Samsung sẽ mở quyền truy cập One UI 8 Beta cho dòng Galaxy S24 vào tuần tới. Ngoài ra, các điện thoại màn hình gập ra mắt trong năm 2024 cũng sẽ được mời tham gia chương trình thử nghiệm Beta tại 4 quốc gia, bao gồm Hàn Quốc, Mỹ, Anh và Ấn Độ.

Samsung cho biết, bản cập nhật chính thức của One UI 8 sẽ được lấy cảm hứng từ những phản hồi và tính năng được đề xuất bởi người dùng tham gia chương trình Beta trong suốt quá trình thử nghiệm. Bản nâng cấp Beta cũng sẽ có mặt trên các thiết bị Galaxy cao cấp và tầm trung, bao gồm Galaxy S23, Z Fold 5, Z Flip 5, cũng như A36, A55, A35 và A54 vào tháng 9.

Dự kiến, bản cập nhật One UI 8 sẽ bắt đầu được triển khai cho dòng Galaxy S25 đầu tiên trước khi được mở rộng cho các thiết bị đủ điều kiện khác. Trước đó, các mẫu Galaxy Z7 series đã được cài đặt sẵn One UI 8 khi phát hành ra thị trường.