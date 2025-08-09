Tính năng phát hiện giọng nói lừa đảo trên One UI 8 khiến người dùng bối rối

Samsung vừa công bố một tính năng trên One UI 8 để giải quyết nỗi lo ngại từ các cuộc gọi điện giả giọng để lừa đảo đang ngày càng tinh vi, hứa hẹn một "khiên chắn AI" bảo vệ người dùng. Tuy nhiên, một số khuyết điểm của tính năng mới khiến người dùng thất vọng, đặc biệt là Sam-fan Việt Nam.

Samsung trình làng tính năng chống lừa đảo nhưng lại gây thêm bối rối cho người dùng.

Trong một thông báo gần đây, Samsung đã giới thiệu tính năng "Voice Phishing Suspected Call Alert". Về lý thuyết, đây là một công cụ đáng tin cậy khi bạn gọi đến một số lạ, AI của điện thoại sẽ phân tích cuộc hội thoại và cảnh báo nếu phát hiện dấu hiệu của một vụ lừa đảo bằng giọng nói được dàn dựng. Đây là một bước tiến đáng kể so với tính năng chặn cuộc gọi rác Smart Call hiện có.

Tuy nhiên, khi đi sâu vào chi tiết, sự hào hứng nhanh chóng biến thành nỗi thất vọng với hai hạn chế lớn:

Đầu tiên, tính năng này được xây dựng dựa trên cơ sở dữ liệu của Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc. Điều này có nghĩa là ở thời điểm ra mắt, nó sẽ chỉ hoạt động tại Hàn Quốc. Đối với người dùng ở Việt Nam và phần còn lại của thế giới, tính năng này hoàn toàn vô dụng cho đến khi Samsung có thể hợp tác với các cơ quan chức năng ở từng quốc gia.

Thứ hai, đây là điểm khó hiểu nhất liên quan đến logic. Theo mô tả, tính năng chỉ kích hoạt khi người dùng gọi đi một số lạ. Nhưng thực tế phũ phàng là 99% các vụ lừa đảo xảy ra khi kẻ gian là người gọi đến cho nạn nhân. Việc bỏ qua kịch bản phổ biến nhất này khiến tính năng trở nên thiếu thực tế và mất đi phần lớn giá trị bảo vệ của nó.

Trong khi chờ đợi Samsung cải thiện và mở rộng "khiên chắn AI" của hãng, người dùng vẫn phải tự bảo vệ mình bằng sự cảnh giác cao độ. Đừng bao giờ tin tưởng tuyệt đối vào các cuộc gọi từ số lạ yêu cầu thông tin cá nhân hay chuyển tiền, ngay cả khi giọng nói nghe có vẻ quen thuộc.