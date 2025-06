Thật bất công cho người dùng Galaxy S21 nếu không thể lên One UI 8

Nhìn chung, nhiều người hâm mộ hy vọng Samsung sẽ phát hành One UI 8 như một cách tri ân cộng đồng người dùng trung thành của dòng Galaxy S21. Mặc dù One UI 8 dựa trên Android 16 có thể không mang lại bước tiến lớn như One UI 7, nhưng liệu Samsung có thể làm người dùng bất ngờ với bản cập nhật này cho dòng Galaxy S21 hay không? Tất cả vẫn còn chờ đợi câu trả lời từ gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc.