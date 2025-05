Chiếc điện thoại Galaxy giá 3,35 triệu đồng tại Việt Nam nhận One UI 7

Mặc dù không phải là sản phẩm cao cấp nhất trong dòng Galaxy nhưng Galaxy A05s đã gia nhập danh sách ngày càng dài các thiết bị nhận được phiên bản One UI mới nhất.

Galaxy A05s có giá chỉ 3,35 triệu đồng tại Việt Nam.

Bản cập nhật này hiện đã được triển khai tại Việt Nam và Thái Lan, với mã phần mềm A057FXXU9DYE5. Nó bao gồm bản vá bảo mật Android tháng 5/2025 để tăng cường bảo mật cho thiết bị. Kích thước của bản cập nhật khoảng 2,66 GB, do đó người dùng nên kết nối với mạng Wi-Fi trước khi tải xuống. Để kiểm tra bản cập nhật thủ công, người dùng có thể vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Tải xuống và cài đặt trên Galaxy A05s.

One UI 7 mang đến nhiều nâng cấp đáng chú ý với giao diện người dùng đã được thiết kế lại tạo ra một trải nghiệm gọn gàng hơn với hiệu ứng chuyển tiếp và hoạt ảnh mượt mà. Các tính năng mới và cải tiến về mặt hình ảnh cũng được áp dụng cho tất cả các ứng dụng cốt lõi của Samsung nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

Một số bổ sung nổi bật bao gồm: biểu tượng ứng dụng mới; hình ảnh động sạc pin được cập nhật; tính năng “Now Bar” hiển thị các hoạt động đang diễn ra trên màn hình khóa và thanh trạng thái. Bản cập nhật cũng cải thiện khả năng kiểm soát quyền riêng tư, tính năng trợ năng và hiệu suất hệ thống, giúp Galaxy A05s gần gũi hơn với các thiết bị Galaxy cao cấp về trải nghiệm phần mềm.

Việc cập nhật One UI 7 là sớm hơn so với kế hoạch của Samsung.

Dù là một mẫu điện thoại giá rẻ nhưng Galaxy A05s đã nhận được sự hỗ trợ phần mềm liên tục từ Samsung. Thiết bị này ban đầu được cài sẵn Android 13, sau đó được cập nhật lên Android 14/One UI 6.0 vào tháng 2/2024 và One UI 6.1 vào tháng 6/2024. Với bản cập nhật One UI 7 này, Galaxy A05s vẫn còn 2 bản cập nhật hệ điều hành Android trước khi kết thúc hỗ trợ. Dự kiến vào cuối năm 2025, One UI 8.0 dựa trên Android 16 sẽ là bản cập nhật quan trọng tiếp theo.

Bản cập nhật One UI 7 hiện đang được phát hành dần dần, bắt đầu từ một số thị trường châu Á. Samsung đã công bố danh sách các thiết bị sẽ nhận được bản cập nhật này vào tháng 6, bao gồm Galaxy A05s, điều này có nghĩa công ty đã quyết định phát hành sớm hơn vài ngày. Điều này khẳng định cam kết của Samsung trong việc cung cấp hỗ trợ phần mềm lâu dài ngay cả cho các thiết bị cấp thấp.