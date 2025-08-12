Bất ngờ: iPhone 17 Pro sẽ có giá rẻ hơn iPhone 16 Pro

Vào tháng 5, tờ Wall Street Journal đã đưa tin rằng dòng iPhone 17 sẽ có giá cao hơn so với các mẫu trước đó. Thông tin này cũng được xác nhận bởi hãng nghiên cứu Jefferies khi cho biết rằng iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sẽ tăng giá khoảng 50 USD (1,31 triệu đồng).

Giá iPhone 17 Pro tăng, nhưng thực tế không phải vậy?

Apple dường như đang điều chỉnh giá để phù hợp với chi phí sản xuất và thuế quan đang gia tăng. Tuy nhiên, mức tăng giá của iPhone 17 Pro có thể không gây khó chịu cho người tiêu dùng, thậm chí nó có thể rẻ hơn so với tiền nhiệm nếu báo cáo chính xác.

Hiện tại, iPhone 16 Pro với dung lượng lưu trữ khởi điểm 128 GB có giá 999 USD (26,2 triệu đồng). Nếu thông tin từ Weibo chính xác, mẫu iPhone 17 Pro cơ bản sẽ có dung lượng lưu trữ 256 GB, và trong trường hợp mức giá dự kiến tăng lên 1.049 USD (27,51 triệu đồng), con số này vẫn rẻ hơn so với 1.099 USD (28,8 triệu đồng) của iPhone 16 Pro 256 GB.

Ngoài ra, iPhone 17 Pro cũng được kỳ vọng sẽ có những cải tiến về phần cứng, bao gồm thiết kế mặt sau mới, chip nhanh hơn và camera tele 48 MP. Tuy nhiên, không phải ai cũng cần dung lượng lưu trữ 256 GB, và việc tăng giá có thể khiến mẫu Pro lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000 USD.

Thông tin về việc "tăng giá bán" của iPhone 17 Pro.

Apple hiện đang đặt cược vào việc thiết kế lại iPhone 17 Air và iPhone 17 Pro để thúc đẩy doanh số bán hàng. Đây là lần tăng giá đầu tiên mà Apple áp dụng cho một mẫu iPhone cao cấp kể từ iPhone X. Việc tăng dung lượng lưu trữ cho iPhone 17 Pro có thể giúp giảm bớt tác động của việc tăng giá, đồng thời cho phép Apple duy trì biên lợi nhuận cao hơn cho iPhone 17 Pro Max.

Được biết, dòng iPhone 17 sẽ được ra mắt vào ngày 9/9 như một báo cáo gần đây.