Nếu muốn Wi-Fi chạy “mướt rượt”, hãy làm ngay điều này

Thời gian trôi qua, chúng ta thường cảm thấy bực bội khi loay hoay tìm cách khắc phục sự cố kết nối Wi-Fi, từ reset modem đến rút phích cắm và cắm lại nguồn, chỉ để muốn mọi thứ sẽ hoạt động trở lại. Tuy nhiên, trước khi chỉ trích kết nối mạng của mình, hãy xem xét một yếu tố có thể gây ảnh hưởng đến kết nối Wi-Fi: Các thiết bị nhà bếp.

Thiết bị gia dụng hoạt động có thể là lý do khiến mạng Wi-Fi bị ảnh hưởng.

Mặc dù ít ai nghĩ rằng lò nướng hay tủ lạnh có thể ảnh hưởng đến kết nối Wi-Fi, nhưng thực tế là vật liệu làm nên những thiết bị này có thể tạo ra những rào cản bất ngờ. Khi lắp đặt internet tại nhà, người dùng thường được khuyên nên đặt modem ở vị trí cao và thoáng. Điều này là do tường gạch, kim loại và cửa sổ có thể gây nhiễu tín hiệu. Ngoài ra, các tần số vô hình như Wi-Fi từ nhà hàng xóm cũng có thể gây ảnh hưởng đến cường độ kết nối internet.

Các thiết bị nhà bếp thường được làm bằng kim loại (vốn dẫn điện) có thể hấp thụ tín hiệu Wi-Fi và làm suy yếu kết nối. Đặc biệt, lò vi sóng hoạt động ở tần số 2,4 GHz cùng tần số với nhiều thiết bị Wi-Fi, điều này có thể làm giảm tốc độ internet đến 50% trong một số trường hợp. Hiểu rõ cách thức hoạt động của Wi-Fi có thể giúp người dùng tránh khỏi những cơn đau đầu không đáng có.

Đối với nhiều người, Wi-Fi có vẻ như một thiết bị kỳ diệu, phức tạp và hoạt động tốt đến mức họ không cần tìm hiểu cách thức hoạt động của nó. Thực tế, Wi-Fi sử dụng sóng vô tuyến để kết nối các thiết bị với nhau. Hãy tưởng tượng như mã Morse - một cú chạm đồng bộ để gửi tin nhắn. Router Wi-Fi cũng thực hiện một hành động tương tự, nhưng thay vào đó là truyền dữ liệu.

Hiểu được giao thức hoạt động của Wi-Fi giúp chúng ta biết cách phòng tránh sự cố kết nối internet.

Tuy nhiên, hãy hình dung chúng ta đang nói chuyện với ai đó nhưng có một chiếc gối đặt trước mặt họ. Mặc dù bản thân vẫn có thể nghe thấy bên kia nói, nhưng giọng nói của họ trở nên nhỏ hơn. Khi họ tiếp tục nói và phía bên này bật tivi lên, việc nghe sẽ trở nên khó khăn hơn. Đây chính là điều xảy ra khi các thiết bị nhà bếp gây nhiễu kết nối Wi-Fi, cản trở giao tiếp giữa các thiết bị.

Vì vậy, trước khi tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài, tốt hơn hết hãy kiểm tra các thiết bị trong nhà để đảm bảo rằng chúng không phải là nguyên nhân gây ra sự cố kết nối Internet.