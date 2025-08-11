Những smartphone pin 7.000 mAh trở lên có thể mua hiện nay

Trong vài năm qua, pin 5.000 mAh đã từng được coi là tiêu chuẩn vàng cho điện thoại Android, đủ để người dùng sử dụng cả ngày hoặc thậm chí hai ngày. Tuy nhiên, đến năm 2025, xu hướng này đã thay đổi hoàn toàn. Hiện nay, nhiều nhà sản xuất đang cho ra mắt các mẫu điện thoại với dung lượng pin lên tới 7.000 mAh, thậm chí còn cao hơn, nhờ vào những cải tiến công nghệ pin.

Từ các flagship mới nhất của Realme đến siêu phẩm bền bỉ Pocophone, các thương hiệu đang không ngừng theo đuổi những con số pin ấn tượng mà trước đây chỉ có thể mơ ước đối với một thiết bị phổ thông. Đặc biệt, họ đã thành công trong việc tích hợp những viên pin lớn mà không làm tăng trọng lượng của điện thoại lên mức nặng nề.

Dưới đây là danh sách các thiết bị điện thoại hiện có trên thị trường toàn cầu với dung lượng pin 7.000 mAh hoặc lớn hơn:

OnePlus Nord CE 5 (7,6 triệu đồng)

OnePlus Nord CE 5

OnePlus lặng lẽ đưa Nord CE 5 vào "câu lạc bộ" pin khủng với phiên bản sở hữu viên pin 7.100 mAh. Máy vẫn sở hữu thiết kế bóng bẩy, đạt chuẩn IP65, màn hình AMOLED 6,77 inch với HDR10+ và sạc nhanh 80W.

• Pin: 7.100 mAh (Ấn Độ) / 5.200 mAh (Toàn cầu)

• Sạc: Có dây 80W

• Màn hình: Fluid AMOLED 6,77 inch, 120Hz

• Chipset: MediaTek Dimensity 8350 Apex

• Xếp hạng IP: IP65

Vivo T4 (6,7 triệu đồng)

Vivo T4

Vivo T4 sở hữu viên pin 7.300 mAh, hỗ trợ sạc có dây 90W và sạc ngược 7,5W để sạc phụ kiện. Máy đạt chuẩn IP65, sở hữu màn hình AMOLED 6,77 inch sáng đẹp và có thể quay video 4K. Đây là một trong số ít trường hợp viên pin lớn như vậy được tích hợp trong một chiếc điện thoại có độ dày dưới 8mm.

• Pin: 7.300mAh

• Sạc: Sạc có dây 90W, sạc ngược 7,5W

• Màn hình: AMOLED 6,77″, 120Hz

• Chipset: Snapdragon 7s Gen 3

• Xếp hạng IP: IP65

Realme 15 Pro (9,7 triệu đồng)

Realme 15 Pro

Realme đã khéo léo tích hợp viên pin 7.000 mAh vào Realme 15 Pro mà không hề tạo cảm giác nặng nề khi máy chỉ nặng 187g. Điện thoại đạt chuẩn IP68/IP69, màn hình OLED 144Hz và camera kép 50MP. Sạc nhanh chỉ ở mức 80W, không phải là nhanh nhất nhưng vẫn sạc được 50% pin chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng.

• Pin: 7.000 mAh

• Sạc: Có dây 80W

• Màn hình: OLED 6,8 inch, 144Hz

• Chipset: Snapdragon 7 Gen 4

• Xếp hạng IP: IP68/IP69

iQOO Neo 10 (9,7 triệu đồng)

iQOO Neo 10

Đây là một sản phẩm dành cho phân khúc người dùng ưa chuộng hiệu năng. iQOO Neo 10 sử dụng chip Snapdragon 8s Gen 4 và màn hình AMOLED 144Hz, pin 7.000 mAh cùng công nghệ sạc nhanh 120W. Thiết bị còn được trang bị khả năng chống nước IP65 và loa stereo.

• Pin: 7.000 mAh

• Sạc: Có dây 120W

• Màn hình: AMOLED 6,78″, 144Hz

• Chipset: Snapdragon 8s Gen 4

• Xếp hạng IP: IP65

Realme GT 7 (12,2 triệu đồng)

Realme GT 7

Realme GT 7 nằm ở phân khúc cao cấp trong phân khúc pin khủng. Máy chạy chip Dimensity 9400e, sở hữu cụm ba camera với ống kính zoom tele và màn hình LTPO AMOLED đạt độ sáng tối đa 6.000 nits. Viên pin 7.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 120W, sạc đầy một nửa chỉ trong 14 phút. Đây là mức pin gần như hoàn hảo với một chiếc flagship có thời lượng pin dài.

• Pin: 7.000 mAh

• Sạc: Có dây 120W

• Màn hình: 6,78″ LTPO AMOLED, 120Hz

• Chipset: MediaTek Dimensity 9400e

• Xếp hạng IP: IP69