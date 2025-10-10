Samsung “một mình một ngựa” với Android 16, bỏ xa các đối thủ Trung Quốc

Với tốc độ cập nhật thần tốc One UI 8 (dựa trên Android 16) cho người dùng Galaxy tương thích, Samsung đang trở thành hình mẫu cho các hãng sản xuất điện thoại Android đến từ Trung Quốc như Xiaomi, Vivo, Oppo và OnePlus.

One UI 8 ổn định đang triển khai nhanh chóng đến các thiết bị Galaxy.

Bắt đầu vào ngày 15/9, Samsung đã triển khai bản cập nhật One UI 8 ổn định, với dòng Galaxy S25 là nhóm thiết bị đầu tiên được nâng cấp. Chỉ trong thời gian ngắn, Samsung đã mở rộng việc phát hành One UI 8 dựa trên Android 16 cho hàng triệu người dùng trên toàn cầu - tốc độ mà ít nhà sản xuất Android nào đạt được.

Gần đây, Samsung đã triển khai One UI 8 cho các thiết bị ra mắt năm 2022, bao gồm dòng Galaxy S22, Z Fold 4 và Z Flip 4, cùng nhiều mẫu khác. Những điện thoại này đã được nâng cấp lên hệ điều hành mới vào thời điểm các đối thủ vẫn chưa thể phát hành phiên bản giao diện dựa trên Android 16 cho thiết bị của mình.

Lộ trình cập nhật khiến các đối thủ Android ngỡ ngàng

Tốc độ cập nhật Android 16 của Samsung thực sự là lời cảnh tỉnh cho các thương hiệu smartphone Android đến từ Trung Quốc. Ví dụ, Xiaomi cho biết sẽ bắt đầu triển khai HyperOS dựa trên Android 16 cho các thiết bị đủ điều kiện vào tháng 10 và 11.

Tốc độ triển khai One UI 8 của Samsung khiến các đối thủ Android phải lo lắng.

Vivo dự kiến mang Origin OS, cũng được xây dựng trên nền tảng Android 16, ra thị trường toàn cầu, với chương trình thử nghiệm khởi động trong tuần tới. Oppo và OnePlus lần lượt lên lịch ra mắt ColorOS 16 vào ngày 15/10 và OxygenOS 16 vào ngày 16/10.

Nhờ triển khai sớm, Samsung đang được cộng đồng người dùng Android đánh giá cao. Nhiều người dùng từ các thương hiệu khác bày tỏ sự ngạc nhiên trước tốc độ cập nhật của hãng, thậm chí cho rằng các nhà sản xuất khác nên “học hỏi” Samsung trong việc tối ưu quy trình phát hành phần mềm. Khách hàng chế giễu nhà sản xuất điện thoại của họ, khuyến khích họ nên chọn Samsung. Nhiều người trong số họ hối hận vì đã mua hàng do bản cập nhật bị trì hoãn.

Samsung cam kết triển khai bản cập nhật nhanh chóng, tuy nhiên công ty dường như không tỏ vẻ ăn mừng các cột mốc. Theo khách hàng Galaxy, đây là cách không nên vì họ cho rằng Samsung cần làm gì đó để người hâm mộ nhận ra rằng Galaxy của họ có lợi thế lớn so với các đối thủ khác.