Người dùng điện thoại Galaxy bắt đầu được “lên đời” trước cả Galaxy S26

Ở thời điểm hiện tại, chỉ dòng Galaxy S25 mới nhận được trải nghiệm phần mềm mới lớn trước khi phiên bản ổn định được phát hành vào đầu năm sau. Trong thông báo trên blog, Samsung đã giới thiệu một số tính năng mới đáng chú ý trên nền tảng này, bao gồm nâng cấp tính năng Photo Assist, cải tiến Quick Share và khả năng kết nối thiết bị.

Người dùng dòng Galaxy S25 đã có thể cài đặt One UI 8.5 .

Một trong những điểm nổi bật của One UI 8.5 là tính năng Storage Share mới cho phép người dùng truy cập tệp từ các thiết bị Samsung khác thông qua ứng dụng My Files. Bên cạnh đó, Samsung cũng nhấn mạnh các tính năng chống trộm mới, như Failed Authentication Lock và Identity check, sẽ được tích hợp vào các thiết bị Galaxy thông qua bản cập nhật này.

Tầm quan trọng của One UI 8.5 beta

Chương trình beta không chỉ mang đến cho người dùng Galaxy S25 cơ hội trải nghiệm các tính năng sắp ra mắt mà còn giúp Samsung thu thập phản hồi từ người dùng để cải thiện và khắc phục lỗi trước khi phát hành chính thức. Điều đó có nghĩa Samsung đang nỗ lực trong việc triển khai One UI 8.5 đến nhiều thiết bị đời cũ sau khi ra mắt One UI 8.5 chính thức cùng dòng Galaxy S26 vào đầu năm sau.

One UI 8.5 beta là cách để Samsung giải quyết các vấn đề có thể xảy ra trước khi phát hành chính thức.

Nếu là chủ sở hữu thiết bị Galaxy S25 và mong chờ bản cập nhật One UI 8.5, chương trình beta này sẽ cho phép người dùng thử nghiệm các tính năng mới trước khi chúng được phát hành rộng rãi. Ngoài các tính năng đã được công bố, bản cập nhật dự kiến cũng sẽ bao gồm những cải tiến mà Google giới thiệu trong Android 16 QPR2, cùng thiết kế với các biểu tượng ứng dụng mới và giao diện người dùng trong suốt.

Hiện tại, One UI 8.5 beta chỉ giới hạn cho dòng Galaxy S25 tại một số khu vực nhất định, gồm Đức, Ấn Độ, Hàn Quốc, Ba Lan, Anh và Mỹ. Người dùng tại các khu vực này có thể đăng ký tham gia chương trình thông qua ứng dụng Samsung Members bằng cách chạm vào biểu ngữ chương trình beta. Sau khi đăng ký, họ có thể tải xuống bản dựng beta bằng cách vào Settings > Software Update > Download and Install.