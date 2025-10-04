Samsung khiến fan phấn khích với đợt nâng cấp One UI 8 diện rộng

Dòng Galaxy S25 là những thiết bị đầu tiên nhận được bản cập nhật lớn này trước khi đến với các thiết bị khác. Tin vui là, danh sách các thiết bị Galaxy đã được cập nhật lên One UI 8 hiện đã được mở rộng lên một số lượng lớn.

Theo đó, tính đến ngày 29/9, danh sách các thiết bị đã nhận One UI 8 bao gồm Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge; Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE; Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE; Galaxy Z Fold 6, Flip 6; Galaxy Z Fold Special Edition; Galaxy Z Fold 5, Flip 5; Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra; Galaxy A56, A55; Galaxy A36, A35; và Galaxy A26.

Samsung dự kiến sẽ mở rộng danh sách các thiết bị được cập nhật trong những tuần tới. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng công ty không triển khai các bản cập nhật trên toàn cầu cùng một lúc mà thực hiện theo từng giai đoạn tùy thuộc vào khu vực. Điều này có thể dẫn đến sự khác biệt về tính khả dụng của bản cập nhật.

Chẳng hạn, One UI 8 đã có mặt trên các máy Galaxy S25 tại Hàn Quốc trước khi được mở rộng sang các thị trường khác chỉ 2 ngày sau đó. Nếu chưa thấy One UI 8 trên thiết bị của mình, hãy yên tâm vì bản cập nhật sẽ sớm có mặt. Người dùng có thể kiểm tra bản cập nhật mới trên điện thoại Galaxy của mình bằng cách vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Tải xuống và cài đặt.

Ngoài ra, khi Samsung triển khai One UI 8 cho nhiều thiết bị hơn, hãng cũng đã cung cấp bản cập nhật này trên một số smartphone và tablet Galaxy. Các thiết bị được cài sẵn One UI 8 ngay khi xuất xưởng gồm có Galaxy S25 FE; Galaxy Z Fold 7, Flip 7, Flip 7 FE; Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra.

Tất cả các thiết bị Galaxy ra mắt từ tháng 10/2025 trở đi dự kiến sẽ chạy One UI 8 ngay từ ngày đầu.