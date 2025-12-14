Hàng loạt thiết bị Galaxy bắt đầu được thử nghiệm One UI 8.5

Trong khi mọi sự chú ý đang đổ dồn về dòng Galaxy S25 với bản beta One UI 8.5 đầu tiên, Samsung cho thấy họ không hề bỏ rơi các thiết bị flagship đời trước. Theo các nguồn tin rò rỉ uy tín, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã bắt đầu quy trình phát triển và thử nghiệm phiên bản phần mềm mới nhất này cho các dòng máy cao cấp cũ hơn.

Galaxy S23 Ultra, Z Flip6 và Z Fold6 bắt đầu được thử nghiệm One UI 8.5.

Cụ thể, các chuyên gia đã "soi" được một bản firmware mang mã hiệu S918BXXU8FYLB trên máy chủ nội bộ của Samsung. Phân tích mã hiệu này cho thấy:

- S918: Mã định danh của Galaxy S23 Ultra.

- FYLB: Bốn ký tự cuối khẳng định đây là nền tảng của One UI 8.5.

Không chỉ riêng S23 Ultra, người dùng điện thoại màn hình gập cũng có lý do để ăn mừng. Các phiên bản firmware có đuôi DYLB tương tự cũng đã được tìm thấy, dành riêng cho Galaxy Z Flip6 và Galaxy Z Fold6.

Theo lộ trình dự đoán, Samsung sẽ tung ra bản beta thứ hai của One UI 8.5 cho Galaxy S25 trong vài tuần tới. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ với quy trình khoảng 4-5 bản beta, phiên bản ổn định có thể sẽ "hạ cánh" vào quý 1 năm sau. Thời điểm này được cho là trùng khớp với sự kiện ra mắt dòng Galaxy S26 (tháng 2 hoặc tháng 3/2026).

Bằng chứng về One UI 8.5 được phát hiện.

Dù vẫn vận hành trên nền tảng Android 16, One UI 8.5 được ví như một cuộc "lột xác" về trải nghiệm người dùng với hàng loạt nâng cấp:

- Giao diện: Quick Panel (Bảng điều khiển nhanh) cho phép tùy biến sâu rộng; ngôn ngữ thiết kế mới đồng bộ cho toàn bộ ứng dụng mặc định.

- Tính năng thông minh: Khả năng tạo hình ảnh liên tục (Continuous image generation), gợi ý chia sẻ nhanh (Quick Share suggestions) và chuyển đổi múi giờ ngay trong ứng dụng Đồng hồ.

- Tiện ích: Cải thiện kết nối Auracast, nâng cấp widget đồng hồ màn hình khóa và tính năng chia sẻ bộ nhớ (Storage Share).