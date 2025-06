Samsung mang tin vui cho người dùng Galaxy cũ

Theo thông tin từ nguồn rò rỉ Alfaturk trên X, Galaxy Z Flip 5 đã xuất hiện trên nền tảng Geekbench với One UI 8 cùng thông tin về hiệu năng của thiết bị. Kết quả thử nghiệm cho thấy điện thoại đạt 1503 điểm hiệu năng đơn lõi và 2651 điểm hiệu năng đa lõi. Những điểm số này cao hơn so với dòng Galaxy S22, nhưng vẫn chưa bằng Galaxy Z Fold 5.

One UI 8 Beta ngày càng mở rộng phạm vi phủ sóng.

Cần lưu ý rằng các kết quả thử nghiệm này đến từ các bản dựng đầu tiên của One UI 8, do đó hiệu suất có thể thay đổi khi phần mềm tiếp tục được phát triển. Sự xuất hiện của Galaxy Z Flip 5 với One UI 8 trên Geekbench cho thấy Samsung đã bắt đầu làm việc trên bản cập nhật lớn tiếp theo cho thiết bị này.

Hiện tại, Samsung chỉ cho phép dòng Galaxy S25 thử nghiệm các tính năng mới của One UI 8 thông qua chương trình Beta, nhưng chương trình này vẫn bị giới hạn ở một số quốc gia. Sau gần một tháng, Samsung vẫn chưa mở rộng chương trình cho nhiều thiết bị Galaxy hơn.

Thông tin Galaxy Z Flip 5 chạy One UI 8 Beta xuất hiện trên Geekbench.

Samsung dự kiến sẽ sớm cung cấp bản cập nhật beta của One UI 8 cho nhiều thiết bị Galaxy khác, bao gồm dòng Galaxy S24, Galaxy Tab S10, Galaxy Z Flip 6 và Galaxy Z Fold 6. Một số báo cáo cho biết chương trình beta lần này có thể chỉ giới hạn ở một số thiết bị nhất định.

Trong tháng tới, Samsung dự kiến sẽ phát hành phiên bản One UI 8 ổn định cho Galaxy Z Flip 7 và Galaxy Z old 7 trước khi mở rộng sang các thiết bị khác.