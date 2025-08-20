Vỏ máy tính có mặt kính xuyên thấu, lắp được 14 quạt tản nhiệt

Frame 5000D RS ARGB High-Airflow là thùng máy tính (case) chuyên dụng cho lưu thông không khí đến từ Corsair, đặc biệt được thiết kế để tương thích với các GPU RTX 50 series thế hệ mới cũng như các linh kiện của cùng hãng.

Vỏ case có kích thước 542 x 556 x 250mm, nặng 15,48kg, được làm từ thép, kính cường lực và nhựa. Case này được gia công với chất liệu và độ hoàn thiện cao, như bên dưới là ảnh thực tế của phiên bản màu trắng (ngoài ra còn có tùy chọn màu đen).

Mặt kính cường lực ở cạnh trái có thể giúp nhìn xuyên thấu các linh kiện bên trong.

Mặt trước của thùng máy sử dụng tấm thép 3D Y-pattern, theo công bố của Corsair là giúp tăng lưu lượng khí lên đến 12% so với 5000D Airflow trước đây. Ngoài ra, mặt trước của case tích hợp bảng I/O ở cạnh dưới, gồm một cổng USB Type-C 3.2 Gen 2, bốn cổng USB Type-A 3.2 Gen 1 và một cổng âm thanh kết hợp tai nghe/mic, cùng nút nguồn.

Mặt lưới thoát khí bao phủ toàn bộ phía trên.

Mặt thép ở cạnh bên cũng có một phần lưới giúp lưu thông không khí, thay vì "kín cổng cao tường".

Lưới thông khí bao phủ mặt trước với thiết kế dạng lưới mới mẻ.

Thiết kế bảng I/O giúp việc tắt/mở hay gắn USB tiện dụng hơn nếu đặt máy trên bàn, nhưng sẽ gây bất tiện nếu đặt dưới sàn.

Case hỗ trợ bo mạch Mini-ITX, Micro-ATX, ATX và E-ATX (305 x 277mm), với 8 khe mở rộng ngang hoặc ba khe dọc, nguồn chuẩn ATX, chiều cao tản nhiệt CPU tối đa 175mm và chiều dài GPU tối đa 450mm. Bên trong còn có hai khay gắn ổ HDD 3.5 inch, sáu khay gắn ổ HDD 2.5 inch được thiết kế chuyên biệt, kín đáo.

Sản phẩm này sử dụng hệ thống Frame Modular Case System, cho phép người dùng tùy biến nhiều thành phần khác nhau. Chẳng hạn, khay bo mạch chủ có thể nâng cấp lên chất liệu nhôm billet (dạng nhôm thỏi đúc nguyên khối), hay bảng cổng I/O phía trước có thể thay thế để bổ sung thêm cổng USB.

Khung gắn quạt Infinirail Fan Mounting System được làm bằng thép cứng cáp, hỗ trợ linh hoạt nhiều vị trí gắn quạt ở cả mặt trước, phía trên, đằng sau, bên cạnh phải và đáy thùng. Người dùng có thể trượt thanh ray để lắp quạt lên tới 200mm ở mặt trước hoặc lên tới 140mm trên nóc, giúp đẩy/hút đúng luồng gió cần thiết mà không bị giới hạn bởi các điểm gắn quạt cố định.

Ngay cả bên trong, các thành phần kim loại khác cũng được hãng sản xuất ưu tiên thiết kế dạng lưới để tối ưu lưu thông không khí.

Những vị trí gắn ổ cứng HDD được thiết kế riêng để vừa cố định chắc chắn vừa dễ giấu dây.

Frame 5000D hỗ trợ lắp tản nhiệt nước lên đến 420mm ở phía trên, cùng với khả năng gắn tản nhiệt nước 360mm ở mặt trước và cạnh bên. Người dùng có thể gắn tối đa 14 quạt 120mm trong thùng máy này, đảm bảo lưu lượng khí mát thu vào và khí nóng thoát ra được tối ưu.

Đáng chú ý, đi kèm đã có sẵn bốn quạt RS140 ARGB PWM với kết nối dây dạng daisy-chain tiện dụng. Các quạt này sử dụng vòng bi từ tính giảm ma sát, vừa tạo lưu lượng gió lớn vừa hoạt động êm. Tất cả được quản lý trung tâm và có thể điều khiển thông minh qua phần mềm iCUE.

Ba quạt trước và một quạt sau kích thước 140mm, theo hướng gió đẩy từ trước ra sau đã được nhà sản xuất lắp đặt sẵn trong case.

Corsair cũng nâng cấp hệ thống quản lý cáp RapidRoute lên phiên bản 2.0. Khay bo mạch chủ đi kèm ngàm cáp xoay, tháo rời được và bộ khung cáp mới giúp quấn gọn phần dây thừa. Nhờ vậy, không gian bên trong sẽ gọn gàng, thoáng đãng cho luồng không khí cũng như trông tinh tươm.

Frame 5000D tương thích hoàn toàn với nhiều kiểu thiết kế khác nhau của các bo mạch chủ từ Asus, MSI và Gigabyte,... với khả năng loại bỏ dây cáp lộ ra, tối ưu khả năng tản nhiệt và tính thẩm mỹ. Đi kèm là tay đỡ chống xệ GPU, tránh hư hại khe PCIe.

Tuy nhiên, thực tế lắp đặt các linh kiện vào case này, người viết nhận ra có một nhược điểm khó hiểu là tấm kim loại cố định nhô ra gần khu vực gắn bo mạch chủ. Chi tiết này khiến dây cấp nguồn 16 pin bị gập khá gắt, ít nhất là với bo mạch chủ Gigabyte Z790 Aero DDR5.

Với Frame 5000D RS ARGB High-Airflow, người dùng có thể giấu và quấn dây ở một mặt bên.

Khi đó, từ mặt kính nhìn vào sẽ là một bộ "ruột" gọn gàng, đặc biệt đẹp mắt nếu các linh kiện cùng tông màu với case.

Nhìn chung, Corsair Frame 5000D RS ARGB High-Airflow mang lại nhiều nâng cấp so với các phiên bản trước thuộc Frame 5000D series, là lựa chọn case rộng rãi, hiện đại và sẵn sàng cho những dàn máy thế hệ mới. Song giá không hề rẻ, niêm yết chính thức trên website là 199,99 USD (hơn 5 triệu đồng).