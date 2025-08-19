Cảnh báo khẩn đến người dùng điều hòa không khí

Chuyên gia bảo trì nhà tại Instant Roofer, Jeff Berzolla, cho biết: “Chủ nhà thường chú ý đến những khu vực dễ thấy như phòng tắm hay tầng hầm, nhưng họ thường bỏ qua máy điều hòa, lỗ thông hơi và ống gió - những nơi lý tưởng cho nấm mốc phát triển”.

Có nhiều nguyên nhân khiến điều hòa không khí tích tụ nấm mốc.

Sự kết hợp giữa độ ẩm, bóng tối và các mảnh vụn hữu cơ trong hệ thống điều hòa tạo ra môi trường thuận lợi cho nấm mốc và rêu sinh sôi. Khi không khí ấm và ẩm tiếp xúc với bề mặt lạnh của máy điều hòa, hơi nước sẽ ngưng tụ. Bụi bẩn, phấn hoa và các chất hữu cơ khác bị hút vào hệ thống tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển. Berzolla cảnh báo: “Nhiều người nghĩ rằng điều hòa chỉ làm mát không khí, nhưng thực tế nó đang luân chuyển bào tử nấm mốc khắp ngôi nhà”.

Vấn đề này trở nên nghiêm trọng hơn vào mùa hè, khi điều hòa hoạt động hết công suất. Chu kỳ ẩm ướt và sự hiện diện của chất hữu cơ tạo điều kiện cho các vi sinh vật nguy hiểm phát triển mà không bị kiểm soát.

Nấm mốc có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe, đặc biệt là đối với trẻ em, người cao tuổi và những người có vấn đề về hô hấp. Berzolla chia sẻ: “Tôi đã thấy nhiều gia đình phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe bí ẩn trong nhiều tháng chỉ để phát hiện ra rằng nguyên nhân nằm trong hệ thống ống gió”. Khi các triệu chứng xuất hiện, tình trạng ô nhiễm thường đã lan rộng trong thời gian dài.

Việc không vệ sinh điều hòa có thể là nguyên nhân khiến nấm mốc hình thành.

Tiếp xúc với nấm mốc có thể dẫn đến đau đầu, kích ứng da, khó tập trung và nghiêm trọng hơn có thể gây ra các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Do đó, việc kiểm tra và bảo trì hệ thống điều hòa không khí là rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe gia đình.

Cách giữ máy điều hòa không khí khỏi nấm mốc

Để bảo vệ sức khỏe gia đình khỏi các mối nguy hại do nấm mốc và rêu trong hệ thống điều hòa không khí, người dùng nên thực hiện một số biện pháp kiểm tra và bảo trì định kỳ.

Trước tiên, hãy kiểm tra các khu vực xung quanh chân đế máy lạnh, cuộn dây và khay thoát nước để phát hiện bất kỳ dấu hiệu nấm mốc nào. Ngoài ra, các lỗ thông hơi trong nhà cũng cần được kiểm tra kỹ lưỡng để phát hiện đốm đen, đổi màu hoặc mảng bám.

Hãy thực hiện một số nhiệm vụ chính để điều hòa hoạt động hiệu quả và ngăn ngừa nấm mốc.

Berzolla cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra các điểm tiếp cận ống gió, thường nằm ở tầng hầm, gác mái hoặc tủ đựng đồ dùng. Nếu có thể, hãy sử dụng đèn pin để tìm kiếm dấu hiệu phát triển nấm mốc hoặc hư hỏng do nước.

Dưới đây là 4 cách chính để giữ cho máy điều hòa hoạt động hiệu quả và ngăn ngừa nấm mốc: - Thay bộ lọc thường xuyên: Việc thay hoặc vệ sinh bộ lọc không khí sau mỗi 30-60 ngày trong mùa cao điểm không chỉ cải thiện hiệu suất máy mà còn giúp không khí lưu thông tốt hơn, ngăn ngừa ẩm ướt và sự phát triển của nấm mốc. - Vệ sinh dàn nóng: Để đảm bảo không khí lưu thông dễ dàng, hãy cắt tỉa các loại thực vật có thể cản trở đường đi của không khí. Loại bỏ lá cây, cỏ cắt và các mảnh vụn xung quanh thiết bị cũng rất quan trọng. - Kiểm tra máng xả nước: Đảm bảo máng xả nước ngưng tụ không bị tắc. Nước đọng trong máng xả là dấu hiệu cảnh báo quan trọng cho thấy nấm mốc có thể phát triển. - Lên lịch vệ sinh chuyên nghiệp: Mặc dù người dùng có thể tự thực hiện một số công việc bảo trì, Berzolla khuyên nên vệ sinh ống gió chuyên nghiệp từ 3-5 năm một lần, hoặc ngay khi nghi ngờ có vấn đề lớn mà bản thân không thể tự khắc phục.

Bằng cách thực hiện những biện pháp này, người dùng có thể bảo vệ sức khỏe gia đình và duy trì hiệu suất hoạt động của máy điều hòa không khí.