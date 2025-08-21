Phát hiện gây sốc: Chạy marathon càng nhiều, nguy cơ ung thư đại tràng càng cao

Một nghiên cứu sơ bộ từ Mỹ vừa đưa ra một phát hiện đáng chú ý, cho thấy những người thường xuyên chạy marathon có tỷ lệ polyp đại tràng nguy cơ cao (tổn thương tiền ung thư) cao hơn đáng kể so với dự kiến. Dù cần nhiều nghiên cứu hơn, phát hiện này đã dấy lên câu hỏi về mối liên hệ giữa hoạt động thể chất khắc nghiệt và sức khỏe đường ruột.

Chạy bộ đường dài từ lâu đã được xem là đỉnh cao của một lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới từ Viện Ung thư Inova Schar (Virginia, Mỹ) lại hé lộ một mối liên hệ bất ngờ. Kết quả cho thấy, những vận động viên marathon có tỷ lệ mắc u tuyến tiến triển (một dạng polyp có nguy cơ cao trở thành ung thư) lên tới 15%, cao hơn gấp 12 lần so với tỷ lệ dự kiến chỉ 1,2% ở nhóm tuổi tương tự trong dân số chung.

Những người thường xuyên chạy marathon dễ mắc ung thư đại tràng hơn.

Nghiên cứu được khởi xướng bởi bác sĩ Timothy Cannon sau khi ông điều trị cho 3 bệnh nhân ung thư đại trực tràng còn rất trẻ (lớn nhất là 40 tuổi), và điểm chung duy nhất của họ là đều tham gia các cuộc thi siêu marathon.

Nhóm của ông đã tiến hành nội soi đại tràng cho 100 vận động viên sức bền (tuổi từ 35-50) không có tiền sử gia đình về bệnh. Kết quả gây ngạc nhiên lớn cho giới y khoa, khi gần một nửa số vận động viên có polyp nói chung, và tới 15% có polyp ở dạng tiến triển, nguy cơ cao.

Vậy tại sao hoạt động thể chất đỉnh cao lại có thể liên quan đến nguy cơ này? Các nhà khoa học đưa ra một giả thuyết rằng khi chạy bộ ở cường độ cực cao trong thời gian dài, lưu lượng máu đến ruột có thể bị hạn chế tạm thời. Tình trạng này lặp đi lặp lại có thể gây tổn thương tế bào, dẫn đến viêm mãn tính – một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến ung thư.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh 3 điều cực kỳ quan trọng:

- Đây là nghiên cứu sơ bộ: Kết quả chưa trải qua quá trình bình duyệt (đánh giá của các chuyên gia độc lập).

- Không chứng minh quan hệ nhân quả: Nghiên cứu chỉ cho thấy mối liên hệ, chứ không khẳng định việc chạy marathon gây ra ung thư.

- Lợi ích của thể thao vẫn vượt trội: Vô số lợi ích của việc tập thể dục thường xuyên (bao gồm cả việc giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư khác) vẫn lớn hơn rất nhiều so với rủi ro tiềm ẩn này.

Nhìn chung, bạn không nên ngừng chạy bộ hay tập thể dục vì nghiên cứu này. Tuy nhiên, phát hiện này là một "tín hiệu" quan trọng, cho thấy các vận động viên sức bền có thể cần những chiến lược sàng lọc ung thư đại trực tràng tinh chỉnh và phù hợp hơn trong tương lai.