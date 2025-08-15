One UI 8 bắt đầu "đổ bộ" loạt điện thoại Galaxy cũ

Đúng như lời hứa, Samsung đã chính thức khởi động chương trình One UI 8 beta cho hàng loạt thiết bị cao cấp, bao gồm toàn bộ dòng Galaxy S24, cùng bộ đôi điện thoại gập Galaxy Z Fold6 và Galaxy Z Flip6. Đây là cơ hội để người dùng có thể trải nghiệm sớm nhất những tính năng và giao diện mới của phiên bản One UI tiếp theo trước khi bản chính thức được phát hành rộng rãi.

One UI 8 beta bắt đầu được triển khai cho dòng Galaxy S24, Z Fold6 và Z Flip6.

Theo thông tin ban đầu, bản dựng One UI 8 beta đầu tiên dành cho dòng Galaxy S24 có dung lượng khoảng 3,2 GB và đi kèm bản vá bảo mật mới nhất ngày 1/8/2025. Hiện tại, chương trình đã được triển khai cho người dùng tại Anh và Hàn Quốc, dự kiến sẽ sớm mở rộng sang các thị trường khác như Mỹ và Ấn Độ.

Một lưu ý quan trọng là bản cập nhật beta hiện chỉ hỗ trợ các máy Galaxy S24, S24 Plus và S24 Ultra phiên bản mở khóa (quốc tế). Người dùng phiên bản khóa mạng sẽ phải chờ đợi thêm một thời gian. Tương tự, người dùng Galaxy Z Fold6 và Z Flip6 tại Hàn Quốc cũng đã bắt đầu nhận được bản beta đầu tiên.

Đối với những người dùng đang ở trong khu vực được hỗ trợ, việc đăng ký tham gia vô cùng đơn giản:

- Tải và mở ứng dụng Samsung Members.

- Đăng nhập bằng tài khoản Samsung của bạn.

- Tìm và nhấp vào banner "One UI 8 Beta Program" trên trang chủ.

- Hoàn tất các bước đăng ký theo hướng dẫn.

Sau khi đăng ký thành công, vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Tải về và cài đặt để kiểm tra và tiến hành cập nhật.

Samsung cũng đã công bố lộ trình mở rộng chương trình trong thời gian tới. Cụ thể, vào tháng 9, chương trình One UI 8 beta sẽ tiếp tục được triển khai cho các dòng máy cũ hơn như dòng Galaxy S23, Galaxy Z Fold5, Z Flip5, Galaxy A36 5G, A55 5G, A35 5G và A54.

Cũng bắt đầu từ tháng 9, phiên bản One UI 8 ổn định (chính thức) sẽ được phát hành, bắt đầu với các dòng flagship mới nhất như Galaxy Z Fold7, Z Flip7 và có thể là cả dòng Galaxy S25 sắp ra mắt.