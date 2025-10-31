Samsung "khai tử" S26 Edge? Lộ diện dự án "More Slim" đầy bí ẩn

Tương lai của dòng điện thoại siêu mỏng nhà Samsung đang là một mớ hỗn độn thực sự. Sau hàng loạt tin đồn trái ngược về việc Galaxy S26 Edge sẽ thay thế S26 Plus rồi lại bị hủy bỏ, một rò rỉ mới vừa tiết lộ một cái tên còn "dị" hơn là "More Slim".

Câu chuyện bắt đầu khi có thông tin cho rằng Samsung sẽ khai tử S26 Plus để dọn đường cho S26 Edge. Nhưng ngay sau đó, các báo cáo lại khẳng định S26 Plus vẫn "sống khỏe" và toàn bộ dòng Edge đã bị đưa vào danh sách "khai tử".

Dòng Galaxy Edge ra mắt chưa lâu đã rộ tin đồn khai tử.

Giờ đây, một tin đồn bất ngờ từ trang GalaxyClub (Hà Lan) cho biết câu chuyện chưa dừng lại. S26 Edge thực sự đã bị hủy bỏ, nhưng tham vọng về một chiếc flagship siêu mỏng của Samsung thì chưa. Gã khổng lồ Hàn Quốc được cho là đang phát triển một mẫu điện thoại mỏng khác với tên mã nội bộ là "More Slim" (mỏng hơn nữa).

Báo cáo tiết lộ dự án "More Slim" đã được phát triển trong vài tháng, dù khởi động muộn hơn đáng kể so với dự án S26 Edge trước đó. Động thái này dường như là một sự tiếp nối có chủ đích, bởi chiếc S25 Edge tiền nhiệm từng mang tên mã "Slim".

Hiện tại, ngoài cái tên gợi ý rằng nó sẽ còn mỏng hơn cả S26 Edge đã bị hủy, chúng ta chưa biết gì thêm về thiết bị bí ẩn này.

Điều này đặt ra một câu hỏi lớn về logic của Samsung. Chiếc S25 Edge vốn đã bị coi là một chiếc điện thoại đắt đỏ so với những gì nó mang lại là người dùng phải chấp nhận một cụm camera kép (không có ống kính tele) và viên pin 3.900mAh nhỏ bé chỉ để đổi lấy độ mỏng.

Việc làm cho phiên bản kế nhiệm mỏng hơn nữa chắc chắn sẽ đẩy chi phí kỹ thuật linh kiện lên cao. Và quan trọng hơn, Samsung dự tính làm thế nào để cải thiện những phàn nàn phổ biến nhất về S25 Edge – đặc biệt là thời lượng pin – trong một thân máy còn mỏng hơn?

Galaxy S25 Edge sẽ không có phiên bản kế nhiệm?

Samsung chắc chắn phải có một kế hoạch nào đó, và chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm các rò rỉ trong tương lai gần để làm rõ bí ẩn "More Slim" này.