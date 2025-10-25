Đây chính là hình dáng siêu phẩm Galaxy S26 Ultra ra mắt năm sau?

Danh sách này không chỉ cung cấp cái nhìn về thiết kế mà còn hé lộ một số tính năng mới trên Galaxy S26 Ultra, bao gồm bố cục camera và hỗ trợ sạc không dây tiên tiến.

Một số cái nhìn về Galaxy S26 Ultra đã được vén màn nhờ loạt phụ kiện ốp lưng từ Thinborne.

Theo thông tin từ SammyGuru, Galaxy S26 Ultra sẽ giữ nguyên thiết kế camera dọc với ba ống kính, nhưng phần camera sẽ lồi hơn so với các phiên bản trước. Hình ảnh rò rỉ cho thấy cụm camera hình viên thuốc chứa ba ống kính, đánh dấu sự chuyển mình từ kiểu dáng hộp vuông sang các đường cong mềm mại hơn.

So với Galaxy S25 Ultra, mẫu máy mới được cho là rộng hơn một chút nhưng mỏng hơn, mặc dù mô-đun camera có thể dày hơn. Tổng độ dày của điện thoại, bao gồm cả camera, có thể đạt tới 12,4 mm, tăng từ khoảng 10 mm trên Galaxy S25 Ultra.

Một điểm đáng chú ý khác từ danh sách Thinborne là khả năng tương thích với chuẩn sạc không dây Qi2 và MagSafe, nhờ vào vòng nam châm được căn chỉnh chính xác. Điều này không chỉ giúp cải thiện khả năng căn chỉnh sạc mà còn tăng tốc độ sạc không dây và mở rộng khả năng tương thích với các phụ kiện. Nếu thông tin chính xác, Galaxy S26 Ultra sẽ ngang hàng với dòng Pixel 10, vốn đã ra mắt đầu năm nay với hỗ trợ sạc Qi2.

Mặc dù còn vài tháng nữa mới đến ngày ra mắt chính thức, nhiều thông số kỹ thuật của Galaxy S26 Ultra đã bị rò rỉ. Điện thoại dự kiến sẽ sở hữu màn hình sáng hơn, tiết kiệm điện năng hơn, chip xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 và pin 5.000 mAh. Camera có thể được nâng cấp với cảm biến chính 200 MP, camera tele 12 MP zoom 3x, camera tele 50 MP zoom 5x và camera siêu rộng 50 MP, tiếp tục xu hướng cải tiến hiệu suất chụp ảnh của Samsung qua từng thế hệ.

Mặc dù danh sách ốp lưng và các rò rỉ phụ kiện từ bên thứ ba cần được xem xét cẩn thận, thông tin này hoàn toàn trùng khớp với các báo cáo trước đó, củng cố những gì chúng ta mong đợi từ chiếc điện thoại cao cấp năm 2026 của Samsung. Nếu những chi tiết này chính xác, Galaxy S26 Ultra có thể tiếp tục định hình lại dòng smartphone cao cấp của Samsung.