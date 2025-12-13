Giá cao ngất ngưởng, hàng dài người tranh chỗ để mua Galaxy Z TriFold

Hôm 12/12, Galaxy Z TriFold đã chính thức được bán ra tại các cửa hàng ở Hàn Quốc và nhanh chóng “cháy hàng” chỉ trong vài phút, theo thông tin từ SamMobile.

Galaxy Z TriFold đã bắt đầu mở bán tại Hàn Quốc vào ngày 12/12.

Sự kiện ra mắt đã thu hút đông đảo người hâm mộ, với hàng dài người xếp hàng chờ đợi. Điều đáng chú ý là Galaxy Z TriFold có mức giá lên tới hơn 2.000 euro (khoảng 61,7 triệu đồng), nhưng điều này không ngăn cản được sự quan tâm của khách hàng.

Tuy nhiên, do số lượng sản phẩm được phát hành trong đợt mở bán rất hạn chế chỉ có mặt tại 20 cửa hàng trên toàn Hàn Quốc đã dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt để sở hữu chiếc điện thoại mới. Samsung đã thông báo rằng sẽ có thêm hàng được bổ sung, nhưng sản phẩm sẽ không có mặt tại nhiều quốc gia châu Âu, ít nhất công ty chưa công bố kế hoạch của mình.

Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, thương hiệu Hàn Quốc đã bắt đầu nhận đăng ký thông báo khi hàng được bổ sung. Galaxy Z TriFold cũng sẽ được phân phối rộng rãi hơn trong thời gian tới, đặc biệt là tại thị trường Mỹ, nơi Samsung dự kiến bán ra vào đầu năm sau.

Galaxy Z TriFold sở hữu các thông số kỹ thuật ấn tượng.

Về thông số kỹ thuật, Galaxy Z TriFold sở hữu màn hình OLED ngoài 6,5 inch và màn hình gập 10 inch, cả hai đều có tần số quét 120Hz. Điện thoại được trang bị camera trước với hai cảm biến 10 MP, camera chính 200 MP, camera siêu rộng 12 MP và camera tele 10 MP.

Galaxy Z TriFold sử dụng chip Snapdragon 8 Elite, RAM lên đến 16 GB và bộ nhớ trong tối đa 1 TB. Máy chạy trên hệ điều hành Android 16, tích hợp nhiều tính năng trí tuệ nhân tạo (AI), hỗ trợ kết nối 5G và đi kèm pin 5.600 mAh - dung lượng pin lớn nhất mà Samsung từng sản xuất.

Trong trường hợp vẫn chưa thể tiếp cận Galaxy Z TriFold và muốn sở hữu một smartphone màn hình gập từ Samsung, cách duy nhất của người dùng lúc này là lựa chọn Galaxy Z Fold7 đã bán ra tại Việt Nam trong một thời gian dài với giá khoảng từ 39,99 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với Galaxy Z TriFold.