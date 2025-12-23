Samsung gánh trọng trách sống còn đối với iPhone 17 và iPhone 18

Khi các thỏa thuận dài hạn với Samsung và SK Hynix dự kiến sẽ hết hạn vào đầu năm tới, Apple buộc phải hành động nhanh chóng để tránh đợt tăng giá trong tương lai. Giờ đây, cái tên được Apple ưu tiên lựa chọn cũng chính là đối thủ chính của họ trên thị trường smartphone.

Samsung chiếm 60-70% đơn đặt hàng RAM cho iPhone 17 và 18.

Theo báo cáo mới nhất, Apple đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Samsung, biến công ty này thành nhà cung cấp RAM lớn nhất, chiếm 60-70% lượng hàng xuất xưởng cho các dòng sản phẩm, bao gồm cả iPhone 17 hiện tại và iPhone 18 ra mắt vào năm sau.

Mặc dù Apple thường muốn có nhiều nhà cung cấp để có thể thương lượng giá tốt hơn, Samsung dường như là nhà cung cấp duy nhất có khả năng sản xuất RAM đáp ứng yêu cầu khắt khe của Apple.

Nhiều mẫu iPhone hiện tại đang sử dụng chip RAM từ Samsung, SK Hynix và Micron, nhưng theo tờ Korea Economic Daily, các phiên bản iPhone trong tương lai có thể chỉ còn một nhà cung cấp duy nhất cho phần lớn các lô hàng.

SK Hynix vẫn giữ vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng của Apple, nhưng công ty này đang tập trung vào sản xuất bộ nhớ băng thông cao (HBM), trong khi Samsung đã chuyển trọng tâm từ HBM sang DDR5 để tối đa hóa lợi nhuận. Bên cạnh đó, bộ phận phụ trách mảng kinh doanh bán dẫn của Samsung sẽ thưởng h 100% lương cho nhân viên trong bối cảnh công ty đang đẩy mạnh phục hồi.

Apple vẫn chưa thể rời bỏ Samsung, ít nhất đối với nguồn cung RAM cho iPhone 17 và 18.

Dự kiến ra mắt vào quý 3 năm sau, dòng iPhone 18 dự kiến sẽ trang bị bộ nhớ LPDDR5X sáu kênh nhằm tăng cường băng thông và hiệu năng AI. Samsung dường như là nhà sản xuất duy nhất có khả năng duy trì cả số lượng và chất lượng cho khách hàng quan trọng nhất của mình. Báo cáo cho thấy rằng “thông số kỹ thuật của Apple” đối với RAM rất khắt khe, vượt xa tiêu chuẩn của JEDEC.

Mục tiêu củ Apple đối với các chip như A19, A19 Pro, cùng loạt A20 và A20 Pro ra mắt năm sau yêu cầu không có hiện tượng tăng điện áp đột ngột. Chip LPDDR5X 12GB của Samsung chỉ dày 0,65mm, khả năng tản nhiệt cải thiện 21,2% và mức tiêu thụ điện năng giảm 25%. Những đặc tính này khiến Apple không ngần ngại lựa chọn Samsung làm nhà cung cấp chính.

Theo ước tính, lợi nhuận hoạt động hàng năm của Samsung sẽ đạt đến 73 tỷ USD vào năm 2026 do giá RAM LPDDR5X 12GB tăng từ 30 USD vào đầu năm lên 70 USD. Để bù đắp chi phí này, Apple có thể đặt hàng lớn cho cả hai mẫu iPhone 17 và iPhone 18, đồng thời tiết kiệm chi phí sản xuất chip nhờ vào việc sản xuất hàng loạt dòng SoC A và modem 5G C2 của riêng mình.