Top smartphone đáng mua đầu năm 2026

iPhone 17 Pro Max: Lựa chọn cao cấp và toàn diện

Trong danh sách điện thoại nên mua năm 2026, iPhone 17 Pro Max 256GB luôn đứng đầu với vai trò là mẫu iPhone cao cấp nhất hiện tại. Phiên bản Pro Max nổi bật với màn hình lớn, pin bền bỉ và hệ thống camera chuyên nghiệp, đáp ứng tốt nhu cầu công việc lẫn giải trí. Thiết kế khung nhôm nguyên khối rèn nhiệt mang lại độ bền cao và cảm giác cầm nắm chắc chắn.

Hệ thống tản nhiệt buồng hơi giúp thiết bị duy trì hiệu năng ổn định khi xử lý các tác vụ nặng như quay video độ phân giải cao hay chơi game lâu. Chip A19 Pro cùng hệ thống 3 camera Fusion 48MP biến iPhone 17 Pro Max thành công cụ hỗ trợ hiệu quả cho người sáng tạo nội dung. Thời lượng pin cao nhất từ trước đến nay trên dòng iPhone giúp người dùng yên tâm sử dụng xuyên suốt những ngày nghỉ Tết mà không lo gián đoạn.

iPhone 17: Mẫu iPhone đáng mua nhất giai đoạn 2025–2026

Nếu bạn đang tìm kiếm sự cân bằng giữa giá cả và trải nghiệm, iPhone 17 là lựa chọn hợp lý. Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên iPhone 17 là màn hình Super Retina XDR OLED 6.3 inch hỗ trợ ProMotion 120Hz, mang lại trải nghiệm mượt mà tương đương các mẫu Pro trước đây. Màn hình với độ sáng cực đại 3000 nits giúp hiển thị rõ ràng khi sử dụng ngoài trời, rất phù hợp cho các hoạt động du xuân.

Chip A19 đảm bảo hiệu năng mạnh mẽ, giúp máy vận hành mượt mà trong nhiều năm tới. Camera Dual Fusion 48MP cho chất lượng ảnh ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh và quay video gia đình. Thời lượng pin có thể đạt đến 30 giờ xem video liên tục, giúp iPhone 17 trở thành lựa chọn bền bỉ cho người dùng.

Galaxy Z Flip7 5G: Lựa chọn đậm chất thời trang

Đối với những người yêu thích sự mới mẻ và phong cách, Galaxy Z Flip7 là lựa chọn nổi bật. Thiết kế gập nhỏ gọn cùng bảng màu trẻ trung biến sản phẩm thành phụ kiện thời trang lý tưởng. Màn hình phụ FlexWindow 4.1 inch lớn nhất trên dòng Flip cho phép thao tác nhanh mà không cần mở máy.

Với trọng lượng chỉ 188g, thiết bị mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái. Viên pin 4.300 mAh kết hợp chip Exynos 2500 giúp máy xử lý mượt các tác vụ hàng ngày và các tính năng AI thông minh, phù hợp cho người dùng yêu công nghệ và đề cao yếu tố thẩm mỹ.

Xiaomi 15 Ultra 5G: Điện thoại chụp ảnh lý tưởng

Xiaomi 15 Ultra nổi bật với vai trò smartphone chụp ảnh cao cấp. Hệ thống camera Leica thế hệ mới mang lại trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp, lý tưởng cho những chuyến du lịch. Ống kính được bảo vệ bằng kính cường lực Gorilla Glass 7i và lớp phủ chống phản xạ giúp hạn chế chói sáng, giữ độ sắc nét khi chụp ngoài trời.

Màn hình AMOLED WQHD+ hiển thị chi tiết cao, hỗ trợ tốt việc xem lại ảnh và video. Vi xử lý Snapdragon 8 Elite giúp Xiaomi 15 Ultra xử lý mượt các tác vụ nặng, đảm bảo trải nghiệm phần mềm ổn định.

OPPO Find X9 Pro 5G: Giao diện mượt và nhiếp ảnh hàng đầu

OPPO Find X9 Pro là lựa chọn lý tưởng cho người dùng đề cao trải nghiệm mượt mà và khả năng chụp ảnh cao cấp. Mẫu máy này ghi điểm nhờ giao diện ColorOS tối ưu và camera 200MP chuyên nghiệp. Cảm biến Sony LYT-828 kích thước lớn kết hợp OIS và công nghệ phơi sáng ba lần giúp hình ảnh có độ chi tiết cao. Chip Dimensity 9500 cùng màn hình OLED viền mỏng chuẩn điện ảnh giúp OPPO Find X9 Pro đáp ứng tốt cả nhu cầu công việc lẫn giải trí.

Honor Magic V5 5G: Smartphone gập mỏng nhất với trải nghiệm cao cấp

Honor Magic V5 là lựa chọn khác biệt cho người dùng yêu thích công nghệ gập. Với độ mỏng chỉ 8,8mm khi gập và 4,1mm khi mở, sản phẩm mang lại trải nghiệm sang trọng và tiện lợi. Màn hình OLED 120Hz siêu mượt kết hợp chip Snapdragon 8 Elite mang lại hiệu năng mạnh mẽ, đáp ứng tốt đa nhiệm và giải trí.

Viên pin silicon-carbon 5.820 mAh giúp kéo dài thời gian sử dụng, phù hợp cho những ngày nghỉ dài. Vật liệu composite chuẩn hàng không vũ trụ giúp Magic V5 vừa nhẹ vừa bền, lý tưởng cho người dùng thường xuyên di chuyển và làm việc ngoài trời.