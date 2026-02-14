Hai chiếc iPhone dễ khiến người mua hụt hẫng nhất dịp cuối năm Ất Tỵ

Tuy nhiên, không phải mẫu iPhone nào cũng xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm hiện tại. Trong số đó có hai cái tên khiến nhiều người dùng phải cân nhắc lại trước khi quyết định.

Nhiều mẫu iPhone có thể mua, nhưng người dùng nên cân nhắc hai lựa chọn trong bài.

iPhone 15 Pro: Cấu hình mạnh nhưng “gánh nặng” nhiệt độ

Ở phân khúc cao cấp, iPhone 15 Pro từng được kỳ vọng lớn khi là thế hệ đầu tiên Apple chuyển sang khung titan, kết hợp chip A17 Pro mạnh mẽ. Thế nhưng, sau hơn hai năm có mặt trên thị trường, những vấn đề cố hữu của mẫu máy này vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Điểm gây tranh cãi nhất nằm ở khả năng kiểm soát nhiệt. iPhone 15 Pro dễ nóng ngay cả với các tác vụ không quá nặng, từ lướt mạng xã hội, xem video cho tới chụp ảnh liên tục. Khi nhiệt độ tăng cao, hệ thống buộc phải giảm xung nhịp, kéo theo hiệu năng tụt rõ rệt. Không ít người dùng phản ánh máy có cảm giác “đuối” ngay trong các tình huống sử dụng hằng ngày, thay vì chỉ đơn giản khi chơi game hay quay video dài.

Nhiệt độ vẫn là yếu điểm của iPhone 15 Pro.

Nhiệt lượng cao cũng ảnh hưởng trực tiếp đến pin. Thời lượng sử dụng của iPhone 15 Pro bị đánh giá thấp so với các mẫu Pro khác của Apple. Pin hao nhanh, đặc biệt khi bật 5G, dùng camera hoặc chạy các hiệu ứng giao diện mới. Sau thời gian dài, trải nghiệm càng trở nên thiếu ổn định.

Đáng chú ý, ngay cả khi Apple liên tục tung ra các bản cập nhật phần mềm, tình trạng trên vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Nhiều ý kiến cho rằng vấn đề nằm ở thiết kế phần cứng bên trong, khiến phần mềm khó có thể “cứu vãn” hoàn toàn. Trên iOS 26, các hiệu ứng trong suốt mới càng làm lộ rõ nhược điểm: hình ảnh hiển thị dễ giật, nóng nhanh và pin sụt thấy rõ.

Màn hình iPhone 15 Pro khi chạy iOS 26 không quá hấp dẫn.

Trong tầm giá của iPhone 15 Pro, người dùng có lựa chọn hợp lý hơn như iPhone 16 Pro vốn ổn định hơn, mát hơn, hoặc iPhone 14 Pro với mức giá mềm hơn (đặc biệt bản likenew) nhưng trải nghiệm tổng thể cân bằng.

iPhone 16: Bước lùi giữa giai đoạn chuyển giao

Nếu iPhone 15 Pro gây thất vọng vì vấn đề nhiệt, iPhone 16 lại khiến nhiều người chùn tay vì “quá an toàn”. So với iPhone 15, phiên bản này gần như không mang đến thay đổi đáng kể về thiết kế lẫn hiệu năng. Với mức giá vẫn còn cao, giá trị mà iPhone 16 mang lại bị xem là chưa tương xứng, đặc biệt khi nhìn vào bản kế nhiệm ra mắt vào mùa thu năm ngoái.

iPhone 16 không đáng mua khi nhìn vào iPhone 17.

Thực tế, người dùng hoàn toàn có thể chọn iPhone 15 với giá thấp hơn, ngoại hình tương tự và hiệu năng không chênh lệch nhiều trong sử dụng thực tế. Sự khác biệt giữa hai thế hệ này khó đủ lớn để biện minh cho khoản tiền bỏ thêm.

Ở chiều ngược lại, iPhone 17 lại đang nổi lên như phương án “đáng chờ” hơn. Dù giá cao hơn, model này vượt trội rõ ràng với màn hình 120Hz, bộ nhớ trong khởi điểm 256 GB, chip A19 mạnh hơn đáng kể về đồ họa và AI, đồng thời tiết kiệm pin hiệu quả hơn. Việc hỗ trợ các công nghệ mới như Wi-Fi 7 cũng giúp iPhone 17 có lợi thế dài hạn.

Màn hình iPhone 16 kém hơn nhiều so với iPhone 17.

Lời khuyên cho người mua cuối năm

Cuối năm Ất Tỵ là thời điểm dễ mua theo cảm xúc, nhất là khi các chương trình giảm giá xuất hiện dày đặc. Tuy nhiên, với iPhone 15 Pro và iPhone 16, mức giá hiện tại không phản ánh đúng trải nghiệm thực tế. Khi mà sản phẩm Apple đã có những lựa chọn tốt hơn ở cả phía trên lẫn phía dưới, việc “né” hai mẫu máy này có thể giúp người dùng tránh được cảm giác hụt hẫng sau khi mua.