Robot Bolt chạy nước rút như vận động viên chuyên nghiệp, tốc độ gây choáng

Một kỷ nguyên mới của ngành robot vừa được xác lập khi MirrorMe Technology – công ty công nghệ từ Trung Quốc – công bố đoạn video ghi lại cảnh robot hình người Bolt mới nhất của họ thực hiện màn chạy nước rút với tốc độ lên tới 35,4 km/giờ.

Điều đáng nói, đây không phải là một mô phỏng máy tính (CGI) hay bản dựng 3D. Đây là hình ảnh thực tế từ phòng thí nghiệm, nơi một cỗ máy đã vượt qua giới hạn tốc độ của đại đa số con người.

Những con robot giờ đây đã có thể chạy nước rút với tốc độ lên tới 35,4 km/giờ.

Trong đoạn video gây sốt, MirrorMe đã thực hiện một phép so sánh trực quan đầy tàn nhẫn. Màn hình được chia đôi một bên là Wang Hongtao – nhà sáng lập công ty – đang nỗ lực chạy trên máy chạy bộ; bên còn lại là Bolt.

Kết quả không gây bất ngờ nhưng vẫn khiến người xem kinh ngạc: Khi tốc độ được đẩy lên cao, ông Wang bắt đầu mất thăng bằng, đuối sức và buộc phải bỏ cuộc. Ngược lại, Bolt vẫn duy trì sải chân ổn định, giữ thăng bằng tuyệt đối và tiếp tục tăng tốc mà không hề có dấu hiệu "mệt mỏi".

Các kỹ sư cho biết, bí quyết của Bolt nằm ở nhịp bước. Dù sải chân ngắn hơn con người, nhưng tần suất bước chân của Bolt nhanh hơn rất nhiều, giúp nó duy trì trọng tâm và không bị ngã khi di chuyển ở vận tốc cao.

Không giống như các robot cồng kềnh trong quá khứ, Bolt sở hữu thông số hình thể tiệm cận hoàn hảo với con người khi cao 1m70 và nặng khoảng 75kg. Thay vì sử dụng các cơ cấu thủy lực quá khổ, Bolt được trang bị hệ thống khớp nối thế hệ mới và nguồn năng lượng tối ưu hóa. Mục tiêu của MirrorMe không chỉ là tạo ra một cỗ máy chạy nhanh, mà là một cỗ máy di chuyển tự nhiên như con người.

Tham vọng của MirrorMe không dừng lại ở các video demo. Với thành tích này, Bolt được định hướng trở thành "bạn tập luyện" cho các vận động viên điền kinh chuyên nghiệp. Hãy tưởng tượng một người bạn chạy cùng có thể giữ tốc độ kỷ lục ổn định trong suốt hàng giờ đồng hồ để giúp vận động viên phá vỡ giới hạn bản thân.

Tốc độ cao của Bolt phản ánh những tiến bộ trong hệ thống điều khiển chuyển động, cân bằng và động cơ.

Thực tế, Trung Quốc đang cho thấy sự quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực robot thể thao. Năm 2025, Bắc Kinh thậm chí đã tổ chức Thế vận hội Robot hình người đầu tiên, nơi các cỗ máy tranh tài trên đường chạy.

Việc một khối kim loại nặng 75kg di chuyển với tốc độ của một chiếc xe máy trong khu dân cư đặt ra nhiều câu hỏi lớn về an toàn.

"Tốc độ là ấn tượng, nhưng kiểm soát tốc độ mới là thành tựu", đại diện MirrorMe chia sẻ. Tuy nhiên, khi robot bắt đầu bước ra khỏi phòng thí nghiệm để tham gia vào cứu hộ hay huấn luyện, xã hội sẽ cần những quy định pháp lý rõ ràng. Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu một "vận động viên sắt" này gặp sự cố ở tốc độ 35km/giờ?

Dù câu trả lời là gì, màn trình diễn của Bolt đã chứng minh một điều Robot không còn là những cỗ máy lạch bạch, chậm chạp. Chúng đang ngày càng giống chúng ta hơn, và ở khía cạnh tốc độ, chúng đã bắt đầu bỏ xa chúng ta.