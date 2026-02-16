4 lý do thuyết phục iFan "đặt gạch" ngay iPhone 17e

Theo báo cáo mới nhất từ Macwelt, iPhone 17e ​​sẽ ra mắt vào ngày 19/2 — đúng một năm sau ngày ra mắt iPhone 16e.

Báo cáo trích dẫn một nguồn tin giấu tên với thông tin “đang được lưu hành giữa các nhà sản xuất phụ kiện và ốp lưng”. Điều này khá kỳ lạ vì Apple rất hiếm khi ra mắt phần cứng mới vào thứ Năm. Nhìn chung, các bản cập nhật phần cứng lớn thường được hãng công bố vào thứ Hai, thứ Ba hoặc thứ Tư.

iPhone 16e.

Báo cáo cũng cho biết, iPhone 17e sẽ hỗ trợ sạc không dây MagSafe. Đây là một trong những hạn chế lớn nhất của iPhone 16e.

Theo trang web Macotakara của Nhật Bản, iPhone 17e sẽ có những thay đổi sau:

- Chip A19

- Modem C1X mới nhất của Apple, cung cấp tốc độ nhanh gấp đôi so với C1 bên trong iPhone 16e.

- Chip mạng N1 của Apple, hỗ trợ kết nối Wi-Fi, Bluetooth và Thread.

iPhone 16e đang được bán với giá từ 12,49 triệu đồng.

iPhone 17e dự kiến ​​giữ nguyên thiết kế hiện có, bao gồm cả phần "tai thỏ" thay vì khu vực Dynamic Island. Ngoài ra, máy sẽ vẫn có một camera sau. Nhìn chung, sản phẩm sẽ phù hợp với những người dùng có ngân sách khiêm tốn nhưng vẫn muốn có trải nghiệm đơn giản, chất lượng.