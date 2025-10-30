Smartphone “nồi đồng cối đá” RAM 16GB, pin 11.000 mAh, giá 8,6 triệu đồng

Oukitel vừa giới thiệu mẫu điện thoại thông minh bền bỉ mới nhất mang tên WP62 5G, hiện đã được niêm yết trên trang web của nhà sản xuất với mức giá 329 USD (khoảng 8,6 triệu đồng).

WP62 5G sở hữu thiết kế "Mech-Style" ấn tượng với mặt lưng chắc chắn. Mẫu điện thoại được trang bị chipset MediaTek Dimensity 7025, tích hợp modem 5G, hỗ trợ hai SIM, tuy nhiên, khe cắm SIM thứ hai sẽ không khả dụng nếu người dùng muốn mở rộng bộ nhớ qua thẻ nhớ microSD.

Oukitel WP62 5G ra mắt

Kích thước của máy là khoảng 6,8 x 3,2 x 0,6 inch (17,7 x 7,7 x 0,5 cm) và có tùy chọn RAM 8, 12 hoặc 16 GB, cùng bộ nhớ trong UFS 3.1 với dung lượng 256 hoặc 512 GB. WP62 5G cũng đạt các tiêu chuẩn bền bỉ như IP68, IP69K và MIL-STD-810H, cho phép máy chịu được va đập từ độ cao khoảng 1,5 mét.

Màn hình của WP62 5G có kích thước 6,58 inch với độ phân giải 1080 x 2408 pixel và độ sáng tối đa 450 nits. Màn hình IPS này có tần số quét 120Hz và được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass 5. Cụm camera của máy bao gồm camera chính 108MP, camera macro 2MP và camera nhìn đêm 8MP.

WP62 5G đạt các tiêu chuẩn bền bỉ hiện nay

Điện thoại được trang bị pin dung lượng 11.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 33W và có khả năng hoạt động như một sạc dự phòng, tuy nhiên, công suất sạc cho các thiết bị khác chỉ đạt tối đa 7,5 watt, được đánh giá là khá chậm so với tiêu chuẩn hiện nay. Cuối cùng, WP62 5G chạy trên hệ điều hành Android 15, nhưng người dùng không nên kỳ vọng vào các bản cập nhật phần mềm lớn trong tương lai.