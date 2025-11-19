Samfan đừng mong dòng Galaxy S26 được Samsung nâng cấp RAM

Dòng smartphone hàng đầu tiếp theo của Samsung, Galaxy S26 series, đang trở thành tâm điểm của các tin đồn công nghệ. Tuy nhiên, theo một tiết lộ đáng thất vọng từ chuyên gia rò rỉ tin tức (leaker) nổi tiếng @UniverseIce trên X (trước đây là Twitter), gã khổng lồ Hàn Quốc dường như không có kế hoạch nâng cấp dung lượng RAM và bộ nhớ lưu trữ so với thế hệ tiền nhiệm Galaxy S25.

Dòng Galaxy S26 sẽ không có nâng cấp nào về bộ nhớ RAM?

Cụ thể, leaker này cho biết Galaxy S26 và S26+ sẽ chỉ có các tùy chọn 12 GB RAM đi kèm với 256 GB hoặc 512 GB bộ nhớ trong.

Đối với phiên bản Galaxy S26 Ultra cao cấp nhất, Samsung được cho là sẽ cung cấp ba cấu hình gồm 12 GB+256 GB, 12 GB+512 GB và 16 GB+1 TB. Đáng chú ý, @UniverseIce nhấn mạnh rằng phiên bản 16 GB RAM + 1 TB bộ nhớ (vốn là mức dung lượng nhiều người mong đợi) có thể sẽ chỉ được bán độc quyền tại thị trường Trung Quốc.

Nếu thông tin này là chính xác, đây rõ ràng là một tin không vui cho người hâm mộ. Nó đồng nghĩa với việc các cấu hình của S26 series giống hệt S25. Đây là một sự trì trệ đáng lo ngại, nhất là khi người dùng đã yêu cầu một bản nâng cấp dung lượng RAM cơ bản cao hơn trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, vẫn có một điểm sáng nhỏ. Bài viết gốc chỉ ra rằng Samsung có thể sẽ trang bị cho dòng S26 loại bộ nhớ nhanh hơn (tốc độ 10,5 Gbps so với 8,7 Gbps của thế hệ cũ). Mặc dù không tăng về dung lượng, việc tăng tốc độ này được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích đáng kể, đặc biệt là trong việc cải thiện hiệu suất xử lý của camera.

Bảng thống kê nâng cấp chi tiết về tốc độ bộ nhớ lưu trữ trên S25 và S26.

Leaker này cũng kết thúc bằng một nhận định gây tranh cãi, cho rằng Samsung chỉ cung cấp các tùy chọn bộ nhớ cao ở những khu vực mà người dùng "đòi hỏi" quyết liệt. @UniverseIce ám chỉ rằng nếu thị trường của bạn không có cấu hình cao, đó là do "bạn chưa đòi hỏi đủ" và công ty đang cố gắng "vắt kiệt" lợi nhuận từ người dùng.