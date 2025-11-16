Huawei sắp làm thị trường dậy sóng với smartphone có RAM 20 GB

Những thông tin rò rỉ gần đây cho thấy mẫu smartphone màn hình gập mới của Huawei có thể được trang bị RAM 20 GB và sở hữu thiết kế thay đổi rõ rệt so với thế hệ tiền nhiệm.

RAM 20 GB sẽ khiến Huawei Mate X8 trở nên nổi bật.

Tương tự bước nhảy từ Mate X3 lên Mate X5, Huawei dường như vẫn giữ chiến lược bỏ số “7” trong dòng sản phẩm màn hình gập. Điều này được đưa ra dựa trên thông tin từ một số nhà sản xuất phụ kiện khi bắt đầu giới thiệu miếng dán và ốp lưng in nhãn “Mate X8”, làm tăng khả năng mẫu X7 sẽ không xuất hiện trên thị trường.

Huawei Mate X8 được đồn đoán nâng RAM lên 20 GB, cao hơn mức 16 GB của Mate X6. Đây là mức cấu hình hiếm thấy trên smartphone gập dạng cuốn sách nhằm hướng tới người dùng chạy đa nhiệm mạnh, sử dụng AI nội suy và các ứng dụng nặng.

Huawei theo đuổi hướng đi mới trên thị trường smartphone gập

Nếu đúng, Huawei Mate X8 có thể trở thành một trong những mẫu gập có RAM lớn nhất hiện nay. Máy nhiều khả năng sử dụng chip Kirin 9030 - phiên bản kế nhiệm Kirin 9020 trên Mate X6. Dòng Mate 80 cũng được cho là sở hữu cùng cấu hình RAM, kết hợp nền tảng xử lý mới.

Một số ý tưởng thiết kế của Huawei Mate X8.

Nguồn tin Fixed Focus Digital trên Weibo cho biết Mate X8 sẽ có “diện mạo hoàn toàn mới” so với đời trước. Người này đã chia sẻ một vài bản phác thảo ý tưởng và tiết lộ một trong số đó rất gần với thiết kế thực tế, mặc dù không chỉ rõ diện mạo này của mẫu nào. Điều này gợi ý Huawei có thể đang làm lại cụm camera theo hướng khác biệt so với phong cách quen thuộc.

Thị trường smartphone gập năm 2025 ngày càng cạnh tranh với sự xuất hiện của Pixel 10 Pro Fold, Vivo X Fold5, Honor Magic V5, Oppo Find N5 và Galaxy Z Fold7. Xiaomi cũng dự kiến đổi tên dòng gập của mình khi ra mắt Xiaomi 17 Fold vào đầu năm 2026.

Trong bối cảnh các hãng đều điều chỉnh sản phẩm theo hướng an toàn, Huawei lại chọn lối đi khác: bỏ qua một thế hệ, nâng sức mạnh RAM và thay đổi thiết kế. Nếu các thông tin rò rỉ chính xác, Huawei Mate X8 có thể trở thành một trong những mẫu điện thoại gập đáng chú ý nhất năm tới.