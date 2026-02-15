Cộng đồng dậy sóng với Xiaomi 18 không phải vì cấu hình mạnh

Mới đây, Xiaomi đã bỏ qua mẫu Xiaomi 16 để ra mắt Xiaomi 17, vì vậy không ngạc nhiên khi công ty tiếp tục kế hoạch này với sự xuất hiện của Xiaomi 18. Tuy nhiên, tất cả không chỉ dừng lại ở cách đặt tên bởi Xiaomi thậm chí còn muốn tiến xa hơn nữa.

Hình ảnh kết xuất Xiaomi 18 gợi nhớ đến iPhone 16 Pro.

Những hình ảnh kết xuất đầu tiên của Xiaomi 18 vừa được tiết lộ từ Trung Quốc cho thấy thiết kế của mẫu điện thoại này có nhiều điểm tương đồng với iPhone 16 Pro.

Sự tương đồng giữa Xiaomi 18 và iPhone 16 Pro là rất rõ ràng, đặc biệt là ở cụm camera sau. Mặc dù camera của Xiaomi 18 có kích thước lớn hơn một chút, nhưng các đường nét thiết kế chính vẫn giống hệt như chiếc điện thoại được Apple ra mắt vào năm 2024. Điểm khác biệt duy nhất có thể nhận thấy là sự hiện diện của thương hiệu Leica và dòng chữ Xiaomi ở góc dưới bên trái. Tuy nhiên, nếu không chú ý, người dùng có thể dễ dàng nhầm lẫn giữa hai sản phẩm này.

Chiến lược nói trên của Xiaomi dường như nhằm tận dụng sự phổ biến của iPhone nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng của chính mình. Tuy nhiên, hành động này cũng gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng công nghệ, với nhiều người cho rằng Xiaomi nên phát triển bản sắc riêng thay vì sao chép thiết kế của đối thủ.

Về thông số kỹ thuật, Xiaomi 18 dự kiến sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 và màn hình OLED 6,4 inch. Trong khi đó, ở lĩnh vực chụp ảnh, máy sẽ có camera kép 50 MP và camera tele 200 MP.

Nếu Xiaomi tiếp tục theo đuổi chiến lược trước đó, Xiaomi 18 có thể sẽ được ra mắt vào tháng 9 năm nay. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thời gian trước khi sản phẩm chính thức được giới thiệu, có nghĩa các thông tin hiện tại hoàn toàn có thể sẽ thay đổi.

https://4gnews.pt/xiaomi-18-e-revelado-em-imagem-e-o-seu-design-e-estranhamente-familiar/