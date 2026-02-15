iPhone 17e rò rỉ hình ảnh và thông số chi tiết trước thềm ra mắt

Mẫu iPhone 17e sắp ra mắt của Apple vừa được tiết lộ thông qua FrontPageTech (FPT), với nhiều thông tin hấp dẫn về thiết kế, nâng cấp phần cứng và vị trí của mẫu máy trong dòng sản phẩm của công ty.

Theo các nguồn tin, iPhone 17e có thể được công bố sớm hơn dự kiến, có thể thông qua một thông cáo báo chí vào cuối tháng này, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Apple trong phân khúc điện thoại cao cấp giá cả phải chăng.

Theo FPT, iPhone 17e sẽ loại bỏ phần tai thỏ truyền thống, thay thế bằng thiết kế Dynamic Island, giúp sản phẩm có ngoại hình gần giống với các mẫu cao cấp hơn. Thiết bị dự kiến sẽ sở hữu màn hình 6,1 inch, mặc dù vẫn giữ nguyên tốc độ làm mới 60Hz, có thể là một trong những điểm hạn chế của sản phẩm.

Apple dường như đang nhắm đến những người dùng tìm kiếm một thiết bị dễ tiếp cận với hệ sinh thái iOS, đặc biệt tại các thị trường cạnh tranh mạnh mẽ ở phân khúc tầm trung. Chiếc điện thoại này cũng được cho là sẽ trang bị camera trước 18 megapixel với chức năng Centre Stage, giúp cải thiện chất lượng cuộc gọi video và khả năng tạo nội dung.

Ở mặt sau, camera Fusion đơn 48 megapixel nhiều khả năng vẫn được giữ nguyên, dựa vào khả năng xử lý được cải thiện từ chipset mới để cho ra kết quả hình ảnh tốt hơn mà không cần thay đổi phần cứng lớn. Thiết kế mặt sau của iPhone 17e gần như giống hệt với thế hệ trước.

Về cấu hình, iPhone 17e được cho là sử dụng bộ vi xử lý A19 cấp thấp hơn kết hợp với 8GB RAM, cho phép hỗ trợ các tính năng Apple Intelligence. Khả năng kết nối có thể được cải thiện thông qua chip mạng C1X của Apple, trong khi sạc MagSafe được cho là lần đầu tiên xuất hiện trên dòng sản phẩm này.

Giá bán dự kiến khởi điểm khoảng 599 USD (khoảng 15,5 triệu đồng), tương đương với phiên bản tiền nhiệm. Sản phẩm có thể sẽ có hai tùy chọn màu sắc tiêu chuẩn là đen và trắng, cùng với khả năng bổ sung thêm phiên bản màu tím oải hương.