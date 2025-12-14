Xuất hiện làn sóng thương nhân bất lương bán RAM “giá như trên trời”

Sự tăng giá giá RAM không chỉ do tình trạng khan hiếm nguồn cung và năng lực sản xuất, mà còn do nhiều thương hiệu và nền tảng bán lẻ lợi dụng cơ hội để đẩy giá lên cao. Một số nhà đầu cơ đã thao túng thị trường, khiến giá bộ nhớ tăng gấp đôi hoặc gấp ba lần so với mức giá hợp lý.

Giá RAM đang tăng chóng mặt những ngày gần đây.

Cụ thể, trên eBay tại Mỹ, bộ nhớ G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL30 32GB, trước đây có giá ổn định 117,99 USD, nhưng hiện tăng vọt lên 429,99 USD chỉ trong vài tháng, gần gấp 4 lần giá ban đầu. Thậm chí, một số người bán đã rao bán sản phẩm này trên các nền tảng đồ cũ với mức giá lên đến 836,54 USD, tức cao gấp 8 lần giá ban đầu. Điều này đủ để mua một card đồ họa RTX 5070 tầm trung.

Không chỉ dừng lại ở đó, bộ nhớ G.Skill Trident Z RGB DDR5-6400 CL32 96GB, trước đây có giá 339,99 USD, hiện đã tăng lên 1169 USD, tức cao gấp khoảng 3,5 lần. Một số kênh bán hàng thậm chí còn niêm yết giá cao hơn, lên đến 1802,19 USD. Bộ nhớ RAM dung lượng cao Corsair Vengeance DDR5-5200 CL38 192GB (48 x 4) cũng không thoát khỏi tình trạng này, khi giá từ 649,99 USD đã tăng lên 2201,99 USD, gấp hơn 3 lần.

Mức giá RAM cao ngất ngưởng đang được các "gian thương" áp dụng.

Trên eBay, một bộ nhớ RAM laptop 128GB DDR5-5600 được bán với giá 900 USD, trong khi một thanh RAM ADATA DDR5 16GB riêng lẻ có giá 190 USD. Một số người đã chi tới 1.347 USD cho một thanh RAM G.Skill 96GB DDR5, và 2.335 USD cho một thanh G.Skill 266GB DDR5.

Các nhà sản xuất hệ thống OEM cũng bị ảnh hưởng nặng nề, với nhiều hệ thống hoàn chỉnh bắt đầu tăng giá. Ngay cả Raspberry Pi cũng trở nên đắt hơn. Tuy nhiên, nhà sản xuất máy tính lớn nhất là Lenovo vẫn duy trì được sự ổn định, với thông tin cho rằng họ đã tích trữ đủ hàng tồn kho để sử dụng đến năm 2026. Dù vậy, với tình hình hiện tại, “bong bóng AI” có thể sẽ không vỡ trong thời gian ngắn sắp tới.