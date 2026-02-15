Casio tung đồng hồ số cổ điển dây da, giá chưa đến 1,45 triệu đồng

Được công bố lần đầu tiên tại Nhật Bản, mẫu đồng hồ mang tên Casio Vintage LA680WEL-1 mới ra mắt thị trường toàn cầu này là sự kết hợp giữa thiết kế retro và các tính năng tiện ích hàng ngày, cùng với dây đeo bằng da thật tạo nên vẻ ngoài tinh tế.

Casio Vintage LA680WEL-1 sử dụng vỏ da thật.

Bắt đầu ở Mỹ, phiên bản Casio Vintage LA680WEL-1 mang đến thiết kế lấy cảm hứng từ phong cách cổ điển cho thế hệ người dùng mới. Mẫu đồng hồ này sở hữu mặt số kỹ thuật số gọn gàng, viền nhựa mạ crôm màu bạc và dây đeo bằng da thật màu đen với họa tiết dập nổi tạo điểm nhấn nổi bật. Thiết kế này không chỉ tôn vinh di sản của Casio mà còn mang đến vẻ ngoài cao cấp, phù hợp cho việc sử dụng hàng ngày.

Với trọng lượng chỉ 15 gram, LA680WEL-1 là một thiết bị đeo tay nhỏ gọn và nhẹ, lý tưởng cho những ai cảm thấy các mẫu đồng hồ thông minh hiện đại quá cồng kềnh. Dưới vẻ ngoài bóng bẩy, Casio trang bị cho mẫu đồng hồ này nhiều tính năng hữu ích, bao gồm màn hình kỹ thuật số hiển thị định dạng giờ 12/24, lịch tự động chính xác, báo thức hàng ngày, đồng hồ bấm giờ 1/100 giây, đèn nền LED màu hổ phách và khả năng chống nước.

Điểm nổi bật của phiên bản này so với các mẫu đồng hồ kỹ thuật số cổ điển khác là dây đeo bằng da thật, khác biệt so với các loại dây đeo bằng nhựa hoặc kim loại thường thấy. Dây đeo bằng da mang đến cho LA680WEL-1 vẻ ngoài thanh lịch, dễ dàng phối hợp với cả trang phục thường ngày và trang phục công sở. Sự thay đổi này đánh dấu một bước đi mới trong thiết kế của Casio, hứa hẹn sẽ thu hút những người yêu thích phong cách cổ điển kết hợp hiện đại.

Casio đã niêm yết chiếc đồng hồ kỹ thuật số cổ điển này trên cửa hàng trực tuyến chính thức của hãng tại Mỹ với giá 54,95 USD (1,43 triệu đồng).