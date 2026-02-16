Không còn "đau họng" ngày Tết với cách kêu lô tô 4.0

Lô tô từ lâu đã là "món ăn tinh thần" đặc sản của người dân miền Nam mỗi dịp Tết đến xuân về. Tuy nhiên, việc phải có một người đứng ra gọi số liên tục thường gây "rát cổ họng" và đôi khi thiếu đi sự công bằng. Thấu hiểu điều đó, tác giả Lê Ẩn đã cho ra mắt một ứng dụng web kêu Lô tô tự động đầy độc đáo, giúp đưa không khí lễ hội vào ngay chiếc điện thoại của bạn.

Giao diện ứng dụng Gọi Lô Tô trên trình duyệt web PC.

Điểm nhấn của ứng dụng này chính là hệ thống câu rao. Không chỉ đơn thuần là đọc số, ứng dụng tích hợp giọng đọc tiếng Việt tự nhiên kèm theo hàng trăm câu rao vui nhộn, từ thơ ca, dân gian đến cả... toán học và lịch sử. Điều này giúp tái hiện chân thực không khí của những đoàn lô tô hội chợ ngay tại phòng khách nhà.

Dù là một sản phẩm phi lợi nhuận, ứng dụng "Gọi Lô Tô" gây bất ngờ với độ hoàn thiện cực cao:

- Thuật toán công bằng: Đảm bảo mỗi số từ 1 đến 90 chỉ xuất hiện đúng một lần, loại bỏ sự trùng lặp hay gian lận.

- Tùy biến cao: Người dùng có thể tự thêm hoặc sửa câu rao theo ý thích, tạo nên sự riêng biệt cho mỗi hội nhóm.

- Hoạt động offline: Với công nghệ PWA (Progressive Web App), bạn có thể cài đặt ứng dụng vào điện thoại và sử dụng ngay cả khi không có mạng, cực kỳ hữu ích cho những buổi dã ngoại hay khu vực sóng yếu.

- Trải nghiệm sạch: Hoàn toàn không quảng cáo, không cần đăng ký tài khoản, tôn trọng tuyệt đối quyền riêng tư và sự thoải mái của người dùng.

Sử dụng điện thoại để trải nghiệm Gọi Lô Tô.

Trong kỷ nguyên số, những ứng dụng như "Gọi Lô Tô" không chỉ là công cụ giải trí mà còn là cách tuyệt vời để gìn giữ và làm mới những nét đẹp văn hóa truyền thống theo cách hiện đại, tiện lợi hơn. Bạn đọc quan tâm có thể trải nghiệm ứng dụng tại địa chỉ lotocaller.netlify.app.