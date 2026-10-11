Samsung dự báo lợi nhuận cao chưa từng có nhờ chip nhớ

Theo số liệu ước tính được Samsung công bố ngày 8/10, lợi nhuận hoạt động ở giai đoạn tháng 7-9 của hãng dự kiến đạt 107,4 nghìn tỷ won (80,17 tỷ USD), tăng gần 9 lần so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn dự báo 106,1 nghìn tỷ won từ hãng nghiên cứu LSEG. Doanh thu quý III/2026 của tập đoàn cũng dự kiến tăng 127%, đạt 195 nghìn tỷ won.

Theo Reuters, đây là quý thứ tư liên tiếp Samsung ghi nhận lợi nhuận hoạt động tăng vọt. Tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu kéo dài từ năm ngoái, do làn sóng đầu tư hạ tầng AI vượt xa khả năng cung ứng, đã đẩy giá linh kiện lên cao. Cả Samsung và Micron đều cho rằng tình trạng mất cân đối cung cầu này sẽ còn kéo dài tới năm 2028.

Nhà máy Samsung Electronics Vietnam tại tỉnh Bắc Ninh ngày 3/4. Ảnh: Reuters

Sự bùng nổ của mảng chip nhớ, đặc biệt là dòng bộ nhớ băng thông cao (HBM) phục vụ xử lý dữ liệu AI, đóng góp phần lớn vào kết quả kinh doanh của hãng. Theo các nhà phân tích, sản lượng chip HBM bán ra của Samsung trong quý vừa qua tăng gần 50% so với quý trước đó, giúp tập đoàn thu hẹp khoảng cách với đối thủ đồng hương SK Hynix.

Dù mảng bán dẫn đạt biên lợi nhuận gộp hơn 80%, giá linh kiện cao cũng đang gây áp lực ngược lên các mảng kinh doanh khác của Samsung. Trong đó, mảng thiết bị di động ghi nhận mức lỗ lớn hơn dự kiến, vượt mốc một tỷ USD do chi phí mua linh kiện bán dẫn tăng vọt làm thu hẹp biên lợi nhuận. Mảng gia công chip cũng tiếp tục chịu lỗ do chi phí cố định cao và tỷ lệ lấp đầy dây chuyền chưa tối ưu, dù tình hình được cho là sẽ cải thiện trong các quý tới khi nhu cầu sản xuất tăng lên.

Dù báo lãi kỷ lục, giá cổ phiếu của Samsung vẫn giảm nhẹ 0,2% do giới đầu tư tỏ ra thận trọng trước dấu hiệu đà tăng giá chip có thể hạ nhiệt trong quý tới, bên cạnh rủi ro từ sự cạnh tranh của các doanh nghiệp Trung Quốc và biến động tỷ giá đồng won.

Samsung cho biết sẽ công bố báo cáo tài chính chi tiết từng mảng kinh doanh vào ngày 29/10.