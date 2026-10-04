Không chỉ Galaxy S26, đến lượt loạt điện thoại Samsung giá rẻ tăng giá

Trong những ngày qua, thị trường smartphone Android đang trải qua giai đoạn khó khăn đối với người tiêu dùng. Chỉ trong một ngày, Samsung đã công bố tăng giá cho toàn bộ dòng sản phẩm cao cấp Galaxy S26, trong khi Google cũng điều chỉnh giá Pixel 10a tăng thêm 100 USD. Không dừng lại ở đó, Samsung tiếp tục tăng giá cho các dòng smartphone tầm trung và giá rẻ thuộc series Galaxy A.

Galaxy A từng là sản phẩm dễ tiếp cận cho mọi người.

Cụ thể, Galaxy A57 5G hiện có giá khởi điểm 599,99 USD (15,59 triệu đồng), tăng từ 549,99 USD (14,29 triệu đồng). Các phiên bản thấp hơn cũng không nằm ngoài xu hướng này: Galaxy A37 5G tăng lên 489,99 USD (12,73 triệu đồng), Galaxy A27 5G lên 379,99 USD (9,87 triệu đồng) và Galaxy A17 5G lên 269,99 USD (7,02 triệu đồng). Mức tăng giá dao động từ 20 USD (519.710 đồng) đến 50 USD (1,3 triệu đồng) tùy theo từng mẫu.

Đặc biệt, dòng điện thoại giá rẻ Galaxy A17 đã trải qua một hành trình giá cả đầy biến động. Chiếc điện thoại này ban đầu được ra mắt với giá 199,99 USD (5,2 triệu đồng), nhưng đã tăng lên 249,99 USD (6,5 triệu đồng) vào tháng 8 và hiện tại có giá cao hơn 70 USD (1,82 triệu đồng) so với thời điểm ra mắt.

Việc tăng giá dòng Galaxy A gây ra sự chú ý đặc biệt, bởi đây là những sản phẩm dành cho người tiêu dùng không muốn chi tiền cho các dòng điện thoại cao cấp. Đáng lưu ý, đợt tăng giá này diễn ra ngay sau khi Samsung tăng giá hầu hết các cấu hình Galaxy S26 thêm 100 USD (2,6 triệu đồng). Mặc dù Samsung chưa xác nhận nguyên nhân cụ thể cho đợt tăng giá, nhưng áp lực chung từ thị trường điện thoại đã gia tăng trong thời gian qua.

Nhưng giá bán đã tăng cao, ít nhất tại Mỹ.

Galaxy A tăng giá không phải là điều quá bất ngờ

Samsung đã cảnh báo về tình trạng này từ nhiều tháng trước. Trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh quý 2, công ty cho biết nhu cầu về bộ nhớ tiếp tục vượt xa nguồn cung và dự báo tình trạng thiếu hụt có thể kéo dài đến năm 2028. Họ cũng cho biết điều kiện cung ứng sẽ trở nên khan hiếm hơn vào năm 2027 do nhu cầu chưa được đáp ứng từ năm nay.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng khan hiếm nguồn cung bộ nhớ là do sự gia tăng nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu AI. Samsung cho biết họ đang tìm kiếm các thỏa thuận cung cấp dài hạn với khoảng 60% đến 70% dung lượng bộ nhớ của mình. Mặc dù giá chip tăng cao đã mang lại lợi ích cho mảng kinh doanh bán dẫn, nhưng chính những chi phí này lại gây áp lực lên mảng kinh doanh di động.

Micron, một nhà sản xuất bộ nhớ lớn khác, cũng không kỳ vọng vào sự phục hồi nhanh chóng, với dự báo nhu cầu sẽ vẫn cao hơn nguồn cung cho đến năm 2027 và 2028. Do đó, nếu đang có kế hoạch mua một chiếc smartphone mới, việc mua sớm có thể là lựa chọn hợp lý hơn là chờ đợi giá giảm, vì nguy cơ giá sẽ tiếp tục tăng là rất cao.