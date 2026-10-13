Samsung dùng khoản tiền thưởng hơn 14 tỷ đồng để giữ chân kỹ sư ngành chip

Samsung đang triển khai kế hoạch trả thưởng lớn nhằm giữ chân các kỹ sư ngành chip tài năng, ngăn chặn tình trạng họ rời Hàn Quốc để làm việc cho các công ty Trung Quốc. Theo thông tin từ công đoàn lớn nhất của Samsung, một nhân viên có mức lương khoảng 60.000 USD mỗi năm có thể nhận được khoản tiền thưởng lên tới gần 560.000 USD (14,5 tỷ đồng) trước thuế. Tuy nhiên, Samsung vẫn chưa chính thức xác nhận con số này.

CXMT đang dùng nhiều chính sách thu hút nhân tài chip Hàn Quốc.

Báo cáo trên diễn ra không lâu sau khi Samsung thông báo vào ngày 7/10 rằng sẽ sử dụng 10,5% lợi nhuận hoạt động năm 2026 của bộ phận sản xuất chip để thưởng cho nhân viên. Khoản thưởng này sẽ được trả bằng cổ phiếu, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông. Nhân viên có thể bán một phần cổ phiếu ngay lập tức và phần còn lại trong vòng hai năm tới.

Được biết, lợi nhuận của Samsung cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, với ước tính lợi nhuận hoạt động quý 3/2026 đạt 107,4 nghìn tỷ won, tương đương khoảng 80 tỉ USD, cao gấp gần chín lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Một cuộc điều tra của quốc hội Hàn Quốc cho thấy ít nhất 27 kỹ sư giàu kinh nghiệm từ Samsung và SK Hynix đã chuyển sang làm việc cho ChangXin Memory Technologies (CXMT), một trong những nhà sản xuất chip nhớ lớn của Trung Quốc.

Để thu hút nhân tài, các nhà tuyển dụng Trung Quốc đã đưa ra mức lương cao hơn từ 60% đến 100%, cùng với hỗ trợ nhà ở và học phí cho con cái của họ. Mặc dù hầu hết các kỹ sư nói trên đã rời CXMT, nhưng đội ngũ nghiên cứu của công ty Trung Quốc đã tăng từ 2.606 nhân viên vào năm 2022 lên 7.491 nhân viên vào tháng 6/2026.

Các công ty Hàn Quốc hiện đang đối mặt với thách thức pháp lý hạn chế trong việc ngăn cản kỹ sư chuyển ra nước ngoài làm việc. Do đó, họ đang đưa ra mức lương và tiền thưởng cao hơn để giữ chân nhân viên lành nghề. Tuy nhiên, chỉ tiền thưởng có thể chưa đủ khi Samsung và SK Hynix cần tìm ra những giải pháp hiệu quả hơn để giữ chân các kỹ sư giàu kinh nghiệm.