Galaxy Z Fold8 liên tục được khoe bán chạy, Samsung vẫn lỗ?

Mặc dù dòng Galaxy Z8, đặc biệt là Galaxy Z Fold8, đang ghi nhận doanh số bán hàng ấn tượng, mảng kinh doanh di động của Samsung lại đang đối mặt với thua lỗ. Nguyên nhân chính của mâu thuẫn này là chi phí sản xuất smartphone tăng nhanh hơn nhiều so với khả năng tăng giá bán của Samsung.

Bộ phận di động Samsung đau đầu vì chi phí bộ nhớ, dù doanh số bán smartphone vẫn tốt.

Dự báo trong quý 3/2026, Samsung sẽ đạt lợi nhuận hoạt động khoảng 107,4 nghìn tỷ won (tương đương 80 tỷ USD). Tuy nhiên, mảng di động (MX) và mạng lưới của công ty được ước tính sẽ ghi nhận khoản lỗ hoạt động từ 1.000 tỷ đến 3.000 tỷ won.

Galaxy Z Fold8 đã góp phần không nhỏ vào việc tăng doanh số bán hàng của Samsung. Các nhà phân tích dự đoán doanh thu từ mảng MX và mạng lưới sẽ đạt khoảng 35.000 tỷ won trong quý 3, tăng từ 33,2 nghìn tỷ won trong quý trước.

Theo số liệu từ chính Samsung, giá mua bộ nhớ di động đã tăng vọt 211% trong nửa đầu năm 2026 so với mức trung bình của năm ngoái, trong khi giá bán trung bình của smartphone chỉ tăng khoảng 7%. Điều này khiến công ty không thể chuyển toàn bộ mức tăng chi phí sang người tiêu dùng mà không làm cho sản phẩm trở nên đắt đỏ hơn, từ đó ảnh hưởng đến nhu cầu.

Dự kiến, tốc độ tăng giá của DRAM và NAND dành cho thiết bị di động sẽ chậm lại trong nửa cuối năm, mặc dù nguồn cung bộ nhớ vẫn đang chịu áp lực do các nhà sản xuất ưu tiên cho các sản phẩm máy chủ có lợi nhuận cao hơn. Điều này càng làm cho doanh số bán hàng mạnh mẽ của Galaxy Z Fold8 trở nên đáng chú ý hơn.