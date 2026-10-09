Loạt điện thoại Galaxy đời cũ bất ngờ được Samsung “lên đời”

Samsung đang chứng minh rằng công ty có thể nhanh chóng biến sự cố hỗ trợ phần mềm tưởng chừng như thất bại thành một chiến thắng vang dội bằng việc triển khai bản cập nhật One UI 9 ổn định.

Galaxy S24, S24 Plus và S24 Ultra chỉ là ba trong số sáu thiết bị Samsung được cập nhật lên One UI 9 trong tuần này.

Cụ thể, sau một tuần gặp trục trặc và trì hoãn One UI 9, nhiều người hâm mộ Samsung tỏ ra lo ngại về khả năng công ty lặp lại thảm họa One UI 7. Tuy nhiên, Samsung giờ đây đã tăng tốc triển khai bản cập nhật One UI 9 một cách nhanh chóng đến các dòng Galaxy cao cấp và tầm trung, giúp khôi phục niềm tin của người dùng vào thương hiệu này.

Mặc dù không phải tất cả các thiết bị Galaxy đều có thể chạy phiên bản One UI mới, nhưng số lượng thiết bị tương thích đang tăng lên hằng ngày. Các mẫu điện thoại mới nhất được cập nhật bao gồm Galaxy S24, S24 Plus, S24 Ultra, Z Fold6, Z Flip6 và A57 5G. Đáng chú ý, có đến năm mẫu điện thoại cao cấp ra mắt năm 2024 và một mẫu tầm trung năm 2026 đã được đưa vào danh sách cập nhật trong vòng 48 giờ.

Tuy nhiên, sáu điện thoại nhận được One UI 9 này chỉ dành cho thị trường Hàn Quốc. Các thị trường châu Á khác, châu Âu và Mỹ sẽ nhận được bản cập nhật sau, dù thời gian cụ thể vẫn chưa được xác định. Dự kiến, việc triển khai bản cập nhật One UI 9 toàn cầu cho dòng Galaxy S24, Z Fold6, Z Flip6 và A57 5G có thể bắt đầu vào tuần tới, với hy vọng sớm nhất vào thứ Hai.

Galaxy A57 dường như cũng quan trọng đối với Samsung như Galaxy S24 Ultra và Z Fold6.

Bản cập nhật này có dung lượng từ 3,5 GB đến 4 GB, tùy thuộc vào thiết bị và khu vực. Mặc dù một số người dùng đã khen ngợi hiệu suất tổng thể được cải thiện, nhưng cũng có không ít phàn nàn về việc thời lượng pin giảm đột ngột sau khi cập nhật. Các lỗi và sự cố được báo cáo trong tuần không quá nghiêm trọng, cho thấy rằng các thiết bị Galaxy S24, Z Fold6, Z Flip6 và A57 5G vẫn hoạt động ổn định.

Về các thiết bị tiếp theo sẽ nhận bản cập nhật, Galaxy S24 FE và A37 5G có khả năng sẽ được cập nhật trong vài ngày tới tại Hàn Quốc. Dòng Galaxy S23 cũ hơn cũng sẽ nhận bản cập nhật lớn cuối cùng, cùng với Galaxy Z Fold5 và Z Flip5 trong khoảng một tuần tới. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi về thời gian cập nhật cho các mẫu tablet Galaxy Tab S11 và Tab S11 Ultra, khi các mẫu máy tầm trung như Galaxy A57 5G lại được ưu tiên hơn.

Samsung đang nỗ lực khắc phục những vấn đề này để đảm bảo rằng tất cả người dùng đều được hưởng lợi từ những cải tiến mới nhất.