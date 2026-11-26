Sự xuất hiện của Galaxy Fold 8 và iPhone Duo đã mang đến một làn gió mới cho phân khúc điện thoại màn hình gập.

iPhone Duo và Galaxy Z Fold8.

Thiết kế với tỷ lệ khung hình rộng hơn này mang lại trải nghiệm thực tế hợp lý hơn nhiều. Màn hình chính trên các thiết bị này giờ đây giống với một chiếc máy tính bảng thực thụ hơn là hình dạng vuông vức, bất tiện như trước.

Vậy điều này ảnh hưởng thế nào đến thời lượng pin? Liệu màn hình chính có tiêu tốn nhiều pin hơn đáng kể so với màn hình ngoài không? Các chuyên gia của Phone Arena đã quyết định đặt hai thiết bị cạnh nhau để thử nghiệm. Thay vì chỉ thực hiện một bài kiểm tra phát video duy nhất, các chuyên gia đã chạy thử hai lần: một lần trên màn hình ngoài và một lần trên màn hình chính.

Galaxy Fold 8 chiếm ưu thế trên cả hai loại màn hình

Cụ thể, các nhà đánh giá đã phát video YouTube trên cả hai thiết bị trong cùng một điều kiện thử nghiệm và kiểm tra dung lượng pin còn lại sau ba giờ và sáu giờ sử dụng.

iPhone Duo và Galaxy Z Fold8 khi gập lại.

Trước khi xem kết quả, hãy cùng điểm qua dung lượng pin của từng thiết bị:

- iPhone Duo — 4.883 mAh

- Galaxy Fold 8 — 4.800 mAh

Như vậy, cả hai thiết bị này có dung lượng pin gần như tương đương nhau.

Sau ba giờ sử dụng màn hình ngoài, sự khác biệt là không quá lớn: iPhone Duo còn 71% pin, Galaxy Z Fold8 còn 75%.

Tuy nhiên, khoảng cách này nới rộng đáng kể khi kéo dài thời gian sử dụng. Sau sáu giờ, Galaxy Z Fold8 vẫn còn 48% pin trong khi iPhone Duo chỉ còn 36%.

Màn hình chính gây tốn pin hơn nhiều trên iPhone Duo

Vậy còn thời lượng pin khi sử dụng màn hình chính thì sao?

Sau ba giờ phát video, iPhone Duo còn 64% pin, thấp hơn nhiều so với 73% của Galaxy Z Fold8 — một lợi thế rõ rệt nghiêng về phía Samsung.

Và sau sáu giờ, khoảng cách này đã tăng lên hơn gấp đôi. Galaxy Z Fold8 còn lại 42% pin trong khi iPhone Duo chỉ còn 21%.

Nói cách khác, iPhone Duo đã tiêu thụ 79% dung lượng pin trong bài kiểm tra kéo dài sáu giờ so với mức 58% của Galaxy Z Fold8.

iPhone Duo và Galaxy Z Fold8.

Khi sử dụng màn hình ngoài, iPhone Duo có thể duy trì hoạt động trong khoảng 9,4 giờ trong khi con số này ở Galaxy Z Fold8 là 11,5 giờ.

Còn nếu sử dụng màn hình chính, ước tính, iPhone Duo chỉ trụ được 7,6 giờ, ngắn hơn so với 10,3 giờ trên Galaxy Z Fold8.

Nhìn chung, đối với trường hợp sử dụng cụ thể là phát trực tuyến video, Galaxy hoàn toàn vượt trội so với iPhone Duo.

Một điểm đặc biệt thú vị là Galaxy Z Fold8 không chỉ giành chiến thắng trong bài kiểm tra mà màn hình chính của thiết bị này còn cho thấy khả năng tiết kiệm năng lượng rất tốt so với iPhone Duo.

Đáng chú ý, các chuyên gia đã thử nghiệm cả hai điện thoại ở cùng một mức độ sáng và trên cùng một mạng Wi-Fi, đảm bảo các điều kiện thử nghiệm là hoàn toàn tương đương.

Thiết bị nào có thời lượng pin tốt hơn?

Dựa trên các bài kiểm tra phát trực tuyến YouTube, Galaxy Z Fold8 chính là người chiến thắng rõ ràng. Thiết bị này duy trì thời lượng pin lâu hơn trên cả hai loại màn hình với ưu thế đặc biệt ấn tượng khi sử dụng màn hình chính.

iPhone Duo thể hiện khả năng cạnh tranh tốt hơn khi chỉ sử dụng màn hình ngoài. Tuy nhiên, ngay khi chuyển sang sử dụng màn hình lớn bên trong, Galaxy Z Fold8 vẫn vượt xa đáng kể.