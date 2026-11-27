Một YouTuber Nhật Bản sở hữu 590.000 người đăng ký gây tranh cãi khi dự án game huy động hơn 50 triệu yen (khoảng 8,3 tỷ đồng) không thể hoàn thành.

Huy động hơn 8 tỷ đồng làm game nhưng liên tục trì hoãn

Theo trang Yutura, YouTuber có biệt danh Jōkyū Kishi Narunii, chuyên sản xuất video phân tích trò chơi, đang đối mặt với làn sóng chỉ trích liên quan đến dự án game Chikai no Fuchi.

Năm 2023, Narunii phát động chiến dịch gây quỹ cộng đồng trên nền tảng CAMPFIRE để phát triển trò chơi do mình sáng tạo. Dự án thu hút 3.851 người ủng hộ, huy động tổng cộng 50.851.500 yen (khoảng 8,3 tỷ đồng).

Theo kế hoạch, trò chơi dự kiến phát hành vào tháng 12/2023. Tuy nhiên, dự án liên tục bị trì hoãn và không thể ra mắt đúng thời hạn. Đến cuối năm 2025, Narunii tiết lộ người phụ trách đã rời đi, trong khi đội ngũ sản xuất cũng giải tán, khiến dự án rơi vào bế tắc.

Hình ảnh quen thuộc của Narunii mỗi khi xuất hiện trong các video của mình.

Ngày 23/10/2026, nam YouTuber đăng tải video giải thích nguyên nhân dự án thất bại và những phương án xử lý tiếp theo. Tuy nhiên, nội dung video lại khiến những người ủng hộ anh phẫn nộ. Lý do là Narunii cho biết tình hình tài chính hiện tại chỉ cho phép anh dành tối đa 50.000 yen (khoảng 8 triệu đồng) mỗi tháng để hoàn tiền.

Đáng chú ý, khi nhắc đến những người yêu cầu hoàn trả tiền, nam YouTuber sử dụng cụm từ mang ý nghĩa những người quá tốt bụng, cả tin hoặc dễ dãi. Phát ngôn này lập tức gây tranh cãi khi dân mạng cho rằng Narunii thiếu tôn trọng những người từng tin tưởng và bỏ tiền hỗ trợ dự án.

Không chỉ vậy, video còn bị chỉ trích vì cách thể hiện thiếu nghiêm túc. Narunii vẫn đội chiếc mũ giáp quen thuộc và kể lại quá trình phát triển trò chơi theo phong cách một câu chuyện giả tưởng, thậm chí dành phần cuối để giới thiệu một trò chơi khác.

Ba ngày sau, Narunii thông báo đã nhận được những lời đe dọa giết người và đánh bom nhà riêng. Anh cho biết đã liên hệ luật sư và cảnh sát để xử lý vụ việc.

Cúi đầu xin lỗi nhưng tiếp tục gây tranh cãi

Ngày 19/11, Narunii đăng tải video xin lỗi dài khoảng 2 phút 30 giây, thừa nhận những sai lầm trong cách ứng xử với người ủng hộ.

Khác với hình ảnh đội mũ giáp thường thấy, lần này nam YouTuber xuất hiện trong bộ vest lịch sự và giới thiệu bản thân bằng tên thật. Ngay đầu video, anh cúi đầu xin lỗi những người đã hỗ trợ dự án và các khán giả bị ảnh hưởng bởi sự việc.

Narunii thừa nhận đáng lẽ mình phải giải thích nghiêm túc về khoản tiền tài trợ và kế hoạch hoàn trả, thay vì sử dụng cách kể chuyện mang tính giải trí.

"Tôi đã xuất hiện với chiếc mũ giáp và kể lại quá trình phát triển như một câu chuyện. Đó là hành động vô cùng thiếu tôn trọng đối với mọi người", anh nói.

Nam YouTuber cũng trực tiếp xin lỗi về phát ngôn gọi những người ủng hộ là "cả tin".

"Chính tôi là người khiến mọi người phải chờ đợi quá lâu mà vẫn chưa thực hiện được lời hứa. Tôi không có tư cách để nói những lời như vậy. Tôi thực sự xin lỗi", anh bày tỏ.

Về vấn đề hoàn tiền, Narunii cho biết đang làm việc với luật sư để tìm phương án xử lý và sẽ cập nhật thông tin thông qua nền tảng CAMPFIRE. Tuy nhiên, cùng ngày đăng video xin lỗi, anh bất ngờ thông báo rút ngắn thời hạn tiếp nhận yêu cầu hoàn tiền đến ngày 10/12/2026.

Trước đó, Narunii từng dự kiến cho phép người ủng hộ gửi yêu cầu đến tháng 1 hoặc tháng 2/2027.

Theo giải thích, việc thay đổi thời hạn nhằm xác định tổng số tiền cần hoàn trả để triển khai các thủ tục tiếp theo. Thông tin này không được đề cập trực tiếp trong video xin lỗi mà chỉ xuất hiện ở phần mô tả và bài đăng trên mạng xã hội X.

Điều này khiến mọi người lo ngại những người ủng hộ không thường xuyên theo dõi thông báo có thể bỏ lỡ thời hạn đăng ký. Dân mạng cũng nhận xét video mới chỉ tập trung xin lỗi về phát ngôn thiếu phù hợp, trong khi những vấn đề quan trọng như việc sử dụng tiền tài trợ và tình trạng phát triển trò chơi vẫn chưa được giải thích đầy đủ.

Hiện Narunii chưa công bố lịch trình hoàn tiền cụ thể cho toàn bộ người ủng hộ. Tương lai của tựa game Chikai no Fuchi cũng chưa rõ ràng khi dự án huy động hơn 8 tỷ đồng vẫn chưa thể hoàn thành sau gần 3 năm kể từ thời điểm phát hành dự kiến ban đầu.