Những con tướng Liên Quân Mobile vừa được Garena tinh chỉnh sức mạnh giữa mùa

Rouie

Chiêu 3 của Rouie được bổ sung hiệu ứng lá chắn để cường hóa cho đồng đội trong phạm vi.

Chiêu 3 – Hiệu ứng mới: đồng đội trong phạm vi nhận lá chắn chặn 300 +150/cấp chiêu +0.45 công phép sát thương, kéo dài 8s.

Valhein

Nhà phát triển tối ưu cơ chế giảm dấu ấn của Valhein.

Nội tại – Hiệu ứng mới: dấu ấn giảm dần từng tầng cộng dồn, cứ 1s giảm một tầng.

Yena

Garena tăng lá chắn Yena nhận được từ nội tại và tăng sức mạnh chiêu 2 ở mức vừa phải.

Nội tại – Lá chắn gốc: 200 +100/cấp tướng +1.4 công vật lý ⟶ 280 +140/cấp tướng +1.8 công vật lý. Chiêu 2 (dạng Viên đao) – Sát thương gốc: 130 +20/cấp chiêu +0.68 công vật lý (STVL) ⟶ 140 +28/cấp chiêu +0.75 công vật lý (STVL). Chiêu 2 (dạng Song loan đao) – Hồi chiêu: 12s ⟶ 12s −0.4s/cấp chiêu.

Ignis

Ignis được tăng lượng trị liệu khi kích hoạt dấu ấn, đồng thời tăng sát thương chiêu 1 của vị thánh đồ lửa thiêng này.

Nội tại – Hồi máu gốc: 90 +6/cấp tướng +0.14 công phép ⟶ 95 +7/cấp tướng +0.15 công phép. Chiêu 1 – Sát thương gốc: 425 +50/cấp chiêu +0.6 công phép (ST phép) ⟶ 425 +85/cấp chiêu +0.70 công phép (ST phép).

Aoi

Nhà phát triển tăng sát thương đòn đánh thường cường hóa của Aoi.

Nội tại – Sát thương thêm: 60 +10/cấp tướng +0.45 công vật lý thêm (STVL) ⟶ 90 +10/cấp tướng +0.5 công vật lý thêm (STVL).

Preyta

Garena giảm sát thương do dấu ấn bùng nổ của Preyta.

Nội tại – Sát thương nổ dấu ấn: 210 +15/cấp tướng +0.4 công phép (ST phép) ⟶ 180 +13/cấp tướng +0.3 công phép (ST phép). Nội tại – Sát thương kéo dài của dấu ấn: 16 +1/cấp tướng +0.03 công phép (ST phép) ⟶ 12 +1/cấp tướng +0.025 công phép (ST phép).

Sửa lỗi và tối ưu

Bản cập nhật cũng sửa một loạt lỗi, đáng chú ý gồm:

- Butterfly – Phượng cửu thiên: sửa lỗi không có âm thanh phượng hoàng khi chiêu 1 không trúng mục tiêu, tiếng phượng gáy của các chiêu không rõ ràng.

- Sửa lỗi thỉnh thoảng bị giật, đứng hình vài giây khi va vào quái rừng lúc lướt ván Slime, đồng thời hồi chiêu lướt ván bị làm mới bất thường.

- Sửa lỗi thông báo không biến mất sau khi đợt lính cuối cùng của Caesar tiên phong bị hạ.

- Sửa lỗi thỉnh thoảng Bolt Baron dùng đòn đánh thường bị hiện hiệu ứng chiêu 1 của Alice.

- Sửa lỗi model trang phục Biron – Deathmerc bị cứng đơ một lúc sau khi kết thúc lướt ván.

- Sửa lỗi không có nút lướt ván Slime ở phía dưới bên trái Tế đàn phe xanh.

- Sửa lỗi âm thanh lá chắn chiêu 1 quá lớn khi dùng trang phục Butterfly Bình Minh Tận Thế.

- Sửa lỗi chỉ báo của Evita không hiển thị.

- Sửa lỗi độ lệch camera của chiêu 3 Veres chưa đủ.

- Sửa lỗi trang phục Butterfly gây giật lag ở giao diện trước trận đấu.