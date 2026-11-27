Liên Quân Mobile cập nhật giữa mùa: 5 tướng được tăng sức mạnh, tướng nào đáng leo rank?
Liên Quân Mobile vừa tung bản cập nhật giữa mùa PB Vết Nứt Thời Không, điều chỉnh sức mạnh của loạt vị tướng quen mặt.
Những con tướng Liên Quân Mobile vừa được Garena tinh chỉnh sức mạnh giữa mùa
Rouie
Chiêu 3 của Rouie được bổ sung hiệu ứng lá chắn để cường hóa cho đồng đội trong phạm vi.
Chiêu 3 – Hiệu ứng mới: đồng đội trong phạm vi nhận lá chắn chặn 300 +150/cấp chiêu +0.45 công phép sát thương, kéo dài 8s.
Valhein
Nhà phát triển tối ưu cơ chế giảm dấu ấn của Valhein.
Nội tại – Hiệu ứng mới: dấu ấn giảm dần từng tầng cộng dồn, cứ 1s giảm một tầng.
Yena
Garena tăng lá chắn Yena nhận được từ nội tại và tăng sức mạnh chiêu 2 ở mức vừa phải.
Nội tại – Lá chắn gốc: 200 +100/cấp tướng +1.4 công vật lý ⟶ 280 +140/cấp tướng +1.8 công vật lý.
Chiêu 2 (dạng Viên đao) – Sát thương gốc: 130 +20/cấp chiêu +0.68 công vật lý (STVL) ⟶ 140 +28/cấp chiêu +0.75 công vật lý (STVL).
Chiêu 2 (dạng Song loan đao) – Hồi chiêu: 12s ⟶ 12s −0.4s/cấp chiêu.
Ignis
Ignis được tăng lượng trị liệu khi kích hoạt dấu ấn, đồng thời tăng sát thương chiêu 1 của vị thánh đồ lửa thiêng này.
Nội tại – Hồi máu gốc: 90 +6/cấp tướng +0.14 công phép ⟶ 95 +7/cấp tướng +0.15 công phép.
Chiêu 1 – Sát thương gốc: 425 +50/cấp chiêu +0.6 công phép (ST phép) ⟶ 425 +85/cấp chiêu +0.70 công phép (ST phép).
Aoi
Nhà phát triển tăng sát thương đòn đánh thường cường hóa của Aoi.
Nội tại – Sát thương thêm: 60 +10/cấp tướng +0.45 công vật lý thêm (STVL) ⟶ 90 +10/cấp tướng +0.5 công vật lý thêm (STVL).
Preyta
Garena giảm sát thương do dấu ấn bùng nổ của Preyta.
Nội tại – Sát thương nổ dấu ấn: 210 +15/cấp tướng +0.4 công phép (ST phép) ⟶ 180 +13/cấp tướng +0.3 công phép (ST phép).
Nội tại – Sát thương kéo dài của dấu ấn: 16 +1/cấp tướng +0.03 công phép (ST phép) ⟶ 12 +1/cấp tướng +0.025 công phép (ST phép).
Sửa lỗi và tối ưu
Bản cập nhật cũng sửa một loạt lỗi, đáng chú ý gồm:
- Butterfly – Phượng cửu thiên: sửa lỗi không có âm thanh phượng hoàng khi chiêu 1 không trúng mục tiêu, tiếng phượng gáy của các chiêu không rõ ràng.
- Sửa lỗi thỉnh thoảng bị giật, đứng hình vài giây khi va vào quái rừng lúc lướt ván Slime, đồng thời hồi chiêu lướt ván bị làm mới bất thường.
- Sửa lỗi thông báo không biến mất sau khi đợt lính cuối cùng của Caesar tiên phong bị hạ.
- Sửa lỗi thỉnh thoảng Bolt Baron dùng đòn đánh thường bị hiện hiệu ứng chiêu 1 của Alice.
- Sửa lỗi model trang phục Biron – Deathmerc bị cứng đơ một lúc sau khi kết thúc lướt ván.
- Sửa lỗi không có nút lướt ván Slime ở phía dưới bên trái Tế đàn phe xanh.
- Sửa lỗi âm thanh lá chắn chiêu 1 quá lớn khi dùng trang phục Butterfly Bình Minh Tận Thế.
- Sửa lỗi chỉ báo của Evita không hiển thị.
- Sửa lỗi độ lệch camera của chiêu 3 Veres chưa đủ.
- Sửa lỗi trang phục Butterfly gây giật lag ở giao diện trước trận đấu.
Liên Quân Mobile vừa tung bản cập nhật giữa mùa PB Vết Nứt Thời Không, điều chỉnh sức mạnh của 7 tướng, đồng thời thay đổi một số cơ chế trên chiến...