Mua iPhone 17 cẩn thận mất giá nhanh hơn Galaxy S26

Điều này trái ngược với truyền thống, nơi iPhone luôn được biết đến với khả năng giữ giá cao hơn. Cụ thể, iPhone 16 đã mất giá khoảng 34,7% giá trị chỉ sau chín tháng ra mắt, trong khi iPhone 15 mất 34,3% trong cùng khoảng thời gian.

iPhone đang có tốc độ mất giá nhanh chóng.

Đáng chú ý, dòng iPhone 12 năm 2020 đã mất 25,2% giá trị sau chín tháng. Ngược lại, các mẫu Galaxy S gần đây cho thấy khả năng giữ giá tốt hơn. Ví dụ, Galaxy S22 đã mất 51,9% giá trị trong tháng thứ năm, trong khi Galaxy S24 và S25 lần lượt mất 47,3% và 46,6%.

Sự khác biệt này có thể được lý giải bởi các tính năng AI (trí tuệ nhân tạo) hấp dẫn trên các mẫu điện thoại mới của Samsung và Google, trong khi Apple vẫn chưa có những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực này. Mặc dù iPhone 16 vẫn dẫn đầu về tốc độ mất giá với 35,4% sau năm tháng, nhưng Galaxy S25 và Pixel 9 lại có tỷ lệ mất giá lần lượt là 46,6% và 56,9%.

Nếu xu hướng này tiếp tục, dự báo rằng đến giữa năm 2026, Galaxy S và iPhone có thể mất giá với tốc độ tương tự. Thậm chí, dòng sản phẩm của Samsung có khả năng vượt qua iPhone về khả năng giữ giá trong giai đoạn từ giữa năm 2026 đến năm 2028.

Sự mất giá của iPhone so với Galaxy S, Galaxy Z Fold và Pixel qua các năm.

Mặc dù iPhone 17 được đồn đoán sẽ có những cải tiến đáng kể, như hệ thống camera được thiết kế lại với ba camera 48 MP, tuy nhiên sức mạnh này có thể khó vượt trội hơn Galaxy S26, vốn có thể được trang bị các công cụ AI tiên tiến. Nếu điều này xảy ra, trong tương lai không xa, Galaxy S có thể sẽ chiếm ưu thế trong phân khúc điện thoại cũ trên thị trường.