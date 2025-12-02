Galaxy Z TriFold ra mắt với giá “không dành cho người yếu tim”

Galaxy Z TriFold sẽ được bán ra đầu tiên tại Hàn Quốc vào ngày 12/12 và dự kiến có mặt tại Mỹ vào quý I năm sau. Mặc dù giá bán vẫn chưa được Samsung công bố, nhưng với mức giá 2.000 USD (52,76 triệu đồng) cho một chiếc điện thoại chỉ có một bản lề, người tiêu dùng nên chuẩn bị tài chính cho sản phẩm này.

Giá bán của Galaxy Z TriFold sẽ không hề rẻ.

Galaxy Z TriFold sở hữu màn hình bên trong kích thước 10 inch với độ phân giải 2160 x 1584 pixel và tần số quét thích ứng lên đến 120Hz, có khả năng giảm xuống còn 1Hz để tiết kiệm pin. Màn hình lớn cho phép người dùng chạy ba ứng dụng theo chiều dọc cùng lúc và sử dụng tính năng DeX mà không cần màn hình riêng. Màn hình bên ngoài có kích thước 6,5 inch với độ phân giải 1080p và tỷ lệ khung hình 21:9, tương tự như màn hình trên Z Fold 7.

"Quái vật" màn gập, camera 200 MP, RAM 16GB

Thiết kế của Galaxy Z TriFold bao gồm ba tấm nền với độ dày khác nhau: tấm giữa dày 4,2mm chứa cổng USB-C, tấm mỏng nhất chỉ dày 3,9mm và tấm còn lại dày 4,0mm. Khi gập lại, Z TriFold có độ dày 12,9mm, dày hơn 4,7mm so với Galaxy S25 Ultra và dày hơn Galaxy Z Fold 7 (8,9mm), nhưng không chênh lệch nhiều so với Galaxy Z Fold 6 (12,1mm).

Galaxy Z TriFold có bề dày khoảng 4,2 mm, chưa bao gồm phần lồi camera.

Mặt sau của Galaxy Z TriFold được làm từ “polymer gia cường sợi thủy tinh-gốm” giúp chống nứt vỡ. Bản lề có thiết kế ray kép và được bảo vệ bởi lớp vỏ titan. Giống như các thiết bị màn hình gập khác của Samsung, Galaxy Z TriFold đạt tiêu chuẩn IP48, hoàn toàn chống nước nhưng không chống bụi.

Về camera, Galaxy Z TriFold được trang bị ba camera sau: một camera góc rộng 200 MP, một camera siêu rộng 12 MP và một camera tele 3x 10 MP. Cả màn hình ngoài và màn hình trong đều có camera selfie 10 MP. Tổng dung lượng pin của máy lên tới 5.600mAh, cùng với chip Snapdragon 8 Elite và RAM 16GB hứa hẹn cho hiệu năng ấn tượng.

Sản phẩm có nhiều tính năng phần cứng mạnh mẽ.

Đáng buồn, theo xác nhận từ người phát ngôn Samsung, Elise Sembach, Galaxy Z TriFold không hỗ trợ bút cảm ứng S Pen. Trước đó, dòng Galaxy Z Fold đã từng hỗ trợ bút cảm ứng, nhưng tính năng này đã không còn trong phiên bản Galaxy Z Fold 7 mới nhất. Hiện tại, Samsung vẫn chưa công bố giá bán của Galaxy Z TriFold tại Hàn Quốc và Mỹ.