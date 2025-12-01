Điện thoại cũ Samsung có thể tăng tốc độ sạc bất ngờ?

Sạc Siêu Nhanh 3.0 là tính năng mới dự kiến sẽ không mở rộng sang các mẫu điện thoại Samsung cũ hơn mà chỉ tập trung vào các sản phẩm mới.

Tính năng mới giúp tăng tốc độ sạc trên smartphone nhờ phần mềm.

Hiện tại, One UI đã hỗ trợ tính năng Sạc Siêu Nhanh và Sạc Siêu Nhanh 2.0. Với Galaxy S26 Ultra, Samsung dự kiến sẽ nâng cấp công suất sạc có dây lên 60W - một bước tiến đáng kể so với mức 45W trên Galaxy S25 Ultra. Kết quả là, thời gian sạc đầy pin sẽ được rút ngắn mà không làm thay đổi dung lượng pin.

Hầu hết các thiết bị Samsung hiện tại đều hỗ trợ sạc nhanh 25W, trong khi một số mẫu khác có thể đạt 45W. Galaxy S26 Ultra sẽ trở thành thiết bị đầu tiên vượt qua giới hạn này khi đạt công suất 60W nhờ vào một thủ thuật phần mềm nhằm cải thiện hiệu quả tốc độ sạc. Các thử nghiệm cho thấy nút bật/tắt Sạc Siêu Nhanh trên One UI hoạt động khá hiệu quả, không như tính năng RAM Plus mà Samsung cũng triển khai.

Nếu Sạc Siêu Nhanh 3.0 thực sự là một bước tiến mới với công suất 60W, khả năng Samsung mở rộng sang các điện thoại cũ hơn sẽ phụ thuộc vào hỗ trợ phần cứng. Tuy nhiên, nếu đây chỉ là một thủ thuật phần mềm với thuật toán nâng cao, Samsung hoàn toàn có thể áp dụng nó cho các mẫu điện thoại cũ hơn, giúp tăng tốc độ sạc nhờ vào trí tuệ nhân tạo.

Dĩ nhiên, tốc độ sạc sẽ phụ thuộc vào phần cứng.

Hiện tại, Sạc Siêu Nhanh 3.0 chỉ là một tính năng ẩn trong mã nguồn One UI 8.5 và đã sẵn sàng để ra mắt chính thức trên các điện thoại cao cấp thế hệ tiếp theo của Samsung. Nếu tính năng này được mở rộng cho các điện thoại cũ hơn, nó có thể xuất hiện trên phiên bản One UI 8.5 Beta mà Samsung phát hành vào tháng tới.