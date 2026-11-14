Samsung có thể là nguyên nhân khiến Apple trì hoãn iPhone 18?

Năm nay, Apple đã thực hiện một bước đi khác thường khi chỉ ra mắt bộ đôi iPhone 18 Pro cùng với chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên, thay vì giới thiệu cả hai phiên bản tiêu chuẩn và Pro cùng lúc. Theo các báo cáo, phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn dự kiến sẽ được ra mắt vào mùa xuân năm 2027 do tình trạng thiếu hụt chip nhớ.

Apple muốn trì hoãn iPhone 18 để đảm bảo nguồn cung cảm biến.

Tuy nhiên, một nguyên nhân khác dẫn đến sự chậm trễ này vừa được tiết lộ: có thể do Apple đang chờ đợi các cảm biến camera từ Samsung. Năm ngoái, Apple đã thông báo về việc mua cảm biến camera cho các mẫu iPhone tương lai từ Samsung, với các thông số 48 MP hoặc 200 MP nằm trong thỏa thuận này.

Gần đây, một báo cáo cho biết Apple đã quyết định trì hoãn việc ra mắt iPhone 18 tiêu chuẩn không chỉ vì thiếu chip nhớ mà còn để đảm bảo có đủ nguồn cung cảm biến camera từ Samsung. Theo thông tin từ các nguồn tin, việc thử nghiệm nguyên mẫu cảm biến camera mới của Samsung cho iPhone đã bắt đầu vào mùa xuân năm 2026, với kế hoạch sản xuất hàng loạt vào mùa thu năm 2026. Do đó, Apple đã quyết định lùi thời gian ra mắt iPhone 18 phiên bản tiêu chuẩn đến mùa xuân năm 2027 để tích trữ đủ nguồn cung cảm biến.

Samsung là một trong những đối tác cung cấp cảm biến camera cho iPhone 18.

Ngoài ra, vào tháng 8/2025, Apple đã công bố hợp tác với Samsung để phát triển một “công nghệ mới đột phá cho sản xuất chip”. Những con chip này sẽ được sản xuất tại nhà máy bán dẫn của Samsung ở Austin, Texas, mặc dù thông tin chi tiết về các thông số kỹ thuật vẫn được giữ kín.

Việc hợp tác với Samsung như một nhà cung cấp thứ hai không chỉ giúp Apple giảm sự phụ thuộc vào Sony mà còn củng cố năng lực sản xuất tại Mỹ. Động thái này cũng tạo ra sự cạnh tranh giữa Samsung và Sony về giá, từ đó giúp Apple giảm chi phí sản xuất.