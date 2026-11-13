Đâu là smartphone màn hình gập có pin "trâu" nhất năm nay?

Smartphone màn hình gập từng gặp nhiều hạn chế về thời lượng pin do thiết kế bản lề chiếm không gian, màn hình lớn tiêu thụ năng lượng và khả năng tản nhiệt bị giới hạn. Tuy nhiên, những cải tiến về công nghệ pin và hiệu suất xử lý đang giúp chúng trở nên thực dụng hơn.

Ảnh minh họa.

Pin silicon-carbon có mật độ năng lượng cao cùng các bộ xử lý tiết kiệm điện giúp một số sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu sử dụng cả ngày. Để xác định thiết bị nào có khả năng duy trì hoạt động tốt nhất, CNET đã sử dụng dữ liệu thử nghiệm trong phòng lab năm 2026, đánh giá riêng smartphone màn hình gập dạng sách.

iPhone Duo dẫn đầu nhóm smartphone màn hình gập dạng sách

Trong năm 2026, CNET đã đánh giá và thử nghiệm năm mẫu smartphone màn hình gập dạng sách gồm Samsung Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra, Motorola Razr Fold, Google Pixel 11 Pro Fold và iPhone Duo. Đây là nhóm thiết bị có thể chuyển đổi giữa trải nghiệm smartphone và máy tính bảng với thiết kế khác nhau về tỷ lệ màn hình và kích thước tổng thể. Samsung Galaxy Z TriFold không được đưa vào danh sách do cấu trúc gập đặc biệt.

So sánh dung lượng pin của các điện thoại màn hình gập.

iPhone Duo là smartphone màn hình gập đầu tiên của Apple. Dù gia nhập thị trường muộn hơn Samsung khoảng 7 năm kể từ khi Galaxy Fold mở đầu kỷ nguyên smartphone màn hình gập hiện đại, thiết bị vẫn thu hút sự quan tâm nhờ hệ sinh thái Apple và lượng người dùng trung thành. Một trong những điểm đáng chú ý nhất của sản phẩm là kết quả thử nghiệm pin.

Theo dữ liệu CNET, iPhone Duo đạt điểm trung bình cao nhất trong nhóm smartphone màn hình gập dạng sách. Thiết bị sử dụng pin hai cell với dung lượng 4.883 mAh, kết hợp chip A20 Pro được đánh giá có hiệu suất năng lượng tốt. Trong bài kiểm tra sử dụng liên tục 45 phút, iPhone Duo còn 99% pin, cao nhất trong nhóm. Ở bài kiểm tra phát video trực tuyến kéo dài 3 giờ, thiết bị còn 84%, thấp hơn một chút so với Motorola Razr Fold, Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra. Tuy nhiên, kết quả tổng hợp của hai bài thử vẫn giúp iPhone Duo đứng đầu bảng xếp hạng pin của nhóm.

Chấm điểm tuổi thọ pin của các điện thoại màn hình gập dạng sách.

Motorola Razr Fold đứng ngay phía sau với pin silicon-carbon dung lượng 6.000 mAh. Đây là smartphone màn hình gập dạng sách đầu tiên của Motorola, đồng thời cho thấy dung lượng pin lớn có thể mang lại lợi thế trong các bài thử nghiệm kéo dài. Trong khi đó, Samsung Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra cũng ghi nhận kết quả đáng chú ý dù có thiết kế mỏng nhất trong danh sách.

Galaxy Z Fold8 dày 4,5 mm khi mở và 9,7 mm khi gập, sử dụng pin silicon-carbon 4.800 mAh. Z Fold8 Ultra mỏng hơn với độ dày 4,1 mm khi mở và 8,9 mm khi gập nhưng có pin 5.000 mAh. Hai thiết bị đạt kết quả khá sát nhau, cho thấy thiết kế mỏng không khiến thời lượng pin giảm mạnh nếu được kết hợp với pin dung lượng phù hợp và khả năng tối ưu năng lượng.

Phần trăm pin còn lại của các điện thoại màn hình gập sau khi 3 giờ phát video.

Google Pixel 11 Pro Fold sử dụng pin 4.806 mAh, đứng gần các "đối thủ" còn lại. Giống iPhone Duo và điện thoại Samsung, thiết bị có kết quả tốt hơn trong bài kiểm tra sử dụng hỗn hợp 45 phút so với thử nghiệm phát video liên tục. Điều này cho thấy smartphone màn hình gập có thể xử lý tốt những tác vụ ngắn như kiểm tra mạng xã hội, nhắn tin hoặc chơi game trong thời gian ngắn nhưng hoạt động kéo dài như xem video có thể khiến mức pin giảm đáng kể hơn.

Motorola Razr có thời lượng pin tốt nhất nhóm smartphone màn hình gập vỏ sò

Với người dùng thích thiết kế nhỏ gọn, smartphone màn hình gập vỏ sò là lựa chọn khác biệt. Motorola tiếp tục phát triển dòng Razr với nhiều mức giá trong khi Samsung duy trì Galaxy Z Flip8. Các thiết bị này có ít không gian dành cho pin hơn smartphone màn hình gập dạng sách hoặc điện thoại truyền thống nhưng dung lượng pin vẫn được cải thiện đáng kể.

Chấm điểm tuổi thọ pin của các điện thoại màn hình gập dạng vỏ sò.

Motorola Razr có viên pin 4.800 mAh trong khi Razr Plus sử dụng pin 4.500 mAh, Razr Ultra cao cấp hơn có pin 5.000 mAh. Mặt khác, Samsung Galaxy Z Flip8 được trang bị pin 4.300 mAh. Cả bốn flagship đều sử dụng pin silicon-carbon nhằm tăng dung lượng trong không gian giới hạn.

Đáng chú ý, Motorola Razr đạt điểm trung bình cao nhất trong các bài kiểm tra pin của nhóm smartphone màn hình gập vỏ sò. Thiết bị cũng đứng đầu bài kiểm tra phát video trực tuyến trong 3 giờ và có kết quả ngang Razr Ultra. Razr Ultra, Galaxy Z Flip8 và Razr Plus lần lượt bám sát phía sau.

Phần trăm pin còn lại của các điện thoại màn hình gập sau khi 3 giờ streaming video.

Kết quả này cho thấy người dùng không cần phải lựa chọn phiên bản cao cấp nhất để có thời lượng pin tốt. Với những người chủ yếu sử dụng điện thoại cho nhắn tin, mạng xã hội, xem video và chụp ảnh, Motorola Razr tiêu chuẩn có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng mà không tốn quá nhiều chi phí.